|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 24.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2026
Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť?
Kanadský minister zodpovedný za obchodné vzťahy so Spojenými štátmi Dominic LeBlanc uviedol, že Ottawa nové colné opatrenia zaznamenala a vyhodnocuje ich dosah. Administratíva amerického prezidenta
Zdieľať
24.10.2026 (SITA.sk) - Kanadský minister zodpovedný za obchodné vzťahy so Spojenými štátmi Dominic LeBlanc uviedol, že Ottawa nové colné opatrenia zaznamenala a vyhodnocuje ich dosah.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila zrušenie časti ciel na dovoz tovaru z Kanady. Rozhodnutie prichádza necelé dva týždne pred voľbami do Kongresu, v ktorých republikáni čelia snahe demokratov získať väčšinu.
Zmiernenie obchodných opatrení môže pomôcť najmä republikánskej senátorke Susan Collinsovej zo štátu Maine, ktorá podľa vlastných slov za colné výnimky lobovala.
Biely dom uviedol, že zrušenie ciel sa bude vzťahovať na preglejkové dosky, niektoré papierenské výrobky, vybrané stroje a chladiace zariadenia. Zároveň však oznámil zavedenie ciel na ďalšie kategórie tovaru vrátane kobercov, určitých ventilov a odpadových produktov. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť 30. októbra.
Collinsová, ktorá v novembrových voľbách čelí silnému demokratickému vyzývateľovi, na sociálnych sieťach vyhlásila, že sa jej podarilo zabezpečiť výnimky pre výrobky kľúčové pre poľnohospodárstvo štátu Maine. Spomenula najmä pestovateľov čučoriedok, zemiakov a jabĺk, ako aj producentov morských rias.
Podľa senátorky sú mnohí miestni farmári závislí od špecializovaných zariadení, obalových materiálov a ďalších výrobkov z Kanady. Tie podľa nej americkí dodávatelia buď neponúkajú, alebo by ich nahradenie znamenalo výrazné dodatočné náklady. Maine leží pri hranici s Kanadou a obchodné napätie medzi oboma krajinami výrazne zasiahlo jeho hospodárstvo.
Demokrati považujú kreslo Collinsovej za jeden z cieľov vo svojej snahe získať vo voľbách 3. novembra kontrolu nad Kongresom. Zmiernenie ciel preto prichádza v politicky citlivom období, keď sa republikáni usilujú udržať svoju väčšinu.
Kanadský minister zodpovedný za obchodné vzťahy so Spojenými štátmi Dominic LeBlanc uviedol, že Ottawa nové colné opatrenia zaznamenala a vyhodnocuje ich dosah. "Kanada je naďalej pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi konštruktívne a v dobrej viere," uviedol vo vyhlásení pre AFP.
Hospodárstva Spojených štátov a Kanady sú úzko prepojené, pričom približne 70 percent kanadského vývozu smeruje na americký trh. Napätie medzi susednými krajinami sa vystupňovalo po augustovom stroskotaní obchodných rokovaní, po ktorom Trump zaviedol ďalšie clá. Tie zasiahli tovar v hodnote približne 20 miliárd dolárov, čo predstavovalo 5,5 percenta kanadského vývozu do USA, a týkali sa výrobkov od hokejok až po cement.
Kanadské hospodárstvo zároveň nepriaznivo ovplyvnili americké clá na automobily, oceľ, hliník a drevo. Prispeli k strate pracovných miest a spomaleniu ekonomickej aktivity. Kanada sa tento rok dostala do technickej recesie po dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch hospodárskeho poklesu.
Trump od začiatku svojho druhého funkčného obdobia výrazne zmenil americkú obchodnú politiku zavádzaním rozsiahlych ciel voči spojencom aj obchodným rivalom. Tvrdí, že ostatné krajiny dlhodobo využívali Spojené štáty vo svoj prospech. Niektoré hrozby zavedenia ciel pritom otvorene spájal aj s politickými a zahraničnopolitickými požiadavkami.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť? © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila zrušenie časti ciel na dovoz tovaru z Kanady. Rozhodnutie prichádza necelé dva týždne pred voľbami do Kongresu, v ktorých republikáni čelia snahe demokratov získať väčšinu.
Zmiernenie obchodných opatrení môže pomôcť najmä republikánskej senátorke Susan Collinsovej zo štátu Maine, ktorá podľa vlastných slov za colné výnimky lobovala.
Biely dom uviedol, že zrušenie ciel sa bude vzťahovať na preglejkové dosky, niektoré papierenské výrobky, vybrané stroje a chladiace zariadenia. Zároveň však oznámil zavedenie ciel na ďalšie kategórie tovaru vrátane kobercov, určitých ventilov a odpadových produktov. Nové opatrenia nadobudnú účinnosť 30. októbra.
Výnimky pre výrobky kľúčové pre poľnohospodárstvo
Collinsová, ktorá v novembrových voľbách čelí silnému demokratickému vyzývateľovi, na sociálnych sieťach vyhlásila, že sa jej podarilo zabezpečiť výnimky pre výrobky kľúčové pre poľnohospodárstvo štátu Maine. Spomenula najmä pestovateľov čučoriedok, zemiakov a jabĺk, ako aj producentov morských rias.
Podľa senátorky sú mnohí miestni farmári závislí od špecializovaných zariadení, obalových materiálov a ďalších výrobkov z Kanady. Tie podľa nej americkí dodávatelia buď neponúkajú, alebo by ich nahradenie znamenalo výrazné dodatočné náklady. Maine leží pri hranici s Kanadou a obchodné napätie medzi oboma krajinami výrazne zasiahlo jeho hospodárstvo.
Demokrati považujú kreslo Collinsovej za jeden z cieľov vo svojej snahe získať vo voľbách 3. novembra kontrolu nad Kongresom. Zmiernenie ciel preto prichádza v politicky citlivom období, keď sa republikáni usilujú udržať svoju väčšinu.
Kanada je naďalej pripravená spolupracovať
Kanadský minister zodpovedný za obchodné vzťahy so Spojenými štátmi Dominic LeBlanc uviedol, že Ottawa nové colné opatrenia zaznamenala a vyhodnocuje ich dosah. "Kanada je naďalej pripravená spolupracovať so Spojenými štátmi konštruktívne a v dobrej viere," uviedol vo vyhlásení pre AFP.
Hospodárstva Spojených štátov a Kanady sú úzko prepojené, pričom približne 70 percent kanadského vývozu smeruje na americký trh. Napätie medzi susednými krajinami sa vystupňovalo po augustovom stroskotaní obchodných rokovaní, po ktorom Trump zaviedol ďalšie clá. Tie zasiahli tovar v hodnote približne 20 miliárd dolárov, čo predstavovalo 5,5 percenta kanadského vývozu do USA, a týkali sa výrobkov od hokejok až po cement.
Kanadské hospodárstvo zároveň nepriaznivo ovplyvnili americké clá na automobily, oceľ, hliník a drevo. Prispeli k strate pracovných miest a spomaleniu ekonomickej aktivity. Kanada sa tento rok dostala do technickej recesie po dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch hospodárskeho poklesu.
Trump od začiatku svojho druhého funkčného obdobia výrazne zmenil americkú obchodnú politiku zavádzaním rozsiahlych ciel voči spojencom aj obchodným rivalom. Tvrdí, že ostatné krajiny dlhodobo využívali Spojené štáty vo svoj prospech. Niektoré hrozby zavedenia ciel pritom otvorene spájal aj s politickými a zahraničnopolitickými požiadavkami.
Zdroj: SITA.sk - Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť?
Trump zrušil časť ciel na kanadský tovar. Komu môže zmiernenie obchodných opatrení pomôcť?