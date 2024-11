Kim Čong-un ratifikoval obrannú dohodu s Ruskom, poslal mu už 12-tisíc vojakov

12.11.2024 (SITA.sk) - Severná Kórea ratifikovala obrannú dohodu s Ruskom, v ktorej sa stanovuje vzájomná vojenská pomoc. Informovali o tom v utorok severokórejské štátne médiá.Rusko dokončilo ratifikáciu dohody minulý týždeň po tom, ako ju v júni podpísali ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un. Dohoda sa považuje sa za najvýznamnejšiu zmluvu oboch krajín od konca studenej vojny. Severná Kórea ratifikovala dohodu prostredníctvom dekrétu, ktorý Kim Čong-un podpísal v pondelok, uviedla Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.Niektorí pozorovatelia predpokladajú, že ratifikácia dohody v oboch krajinách by mohla znamenať, že Severná Kórea by mohla čoskoro oficiálne vstúpiť do rusko-ukrajinskej vojny. Podľa odhadov amerických, juhokórejských a ukrajinských spravodajských služieb do Ruska pravdepodobne v rámci júnovej dohody Pchjongjang vyslal až 12- tisíc vojakov.Minulý týždeň ukrajinskí predstavitelia uviedli, že medzi ukrajinskými a severokórejskými jednotkami došlo k malým bojom, pričom ukrajinská armáda ostreľovala severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou.