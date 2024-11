Nedá sa vylúčiť, že Ivan Korčok bude konkurenciou Šimečkovi, myslí si politológ

Ambícia byť predsedom PS

Váhal príliš dlho

12.11.2024 (SITA.sk) - Nedá sa vylúčiť, že Ivan Korčok , ktorý vstúpil do Progresívneho Slovenska (PS) , bude konkurenciou predsedovi hnutia Michalovi Šimečkovi Pre agentúru SITA to uviedol politológ Juraj Marušiak Ústavu politických vied SAV . „Na druhej strane však treba povedať, že Korčok nemá prakticky žiadne skúsenosti zo straníckej politiky,“ dodal.Bývalý prezidentský kandidát sám zdôraznil, že po tridsiatich rokoch vo verejnej službe ako diplomat a minister zahraničných vecí vstupuje teraz prvýkrát do nejakej strany.Diplomatom bol za viacerých vlád, na ministerský post ho nominovala strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá ho tiež lákala na vstup do strany, rovnako ako aj mimoparlamentná strana Demokrati Vybral si nakoniec najsilnejšie opozičné politické hnutie Progresívne Slovensko. Ako zdôvodnil v pondelok na tlačovej konferencii, nechcel experimentovať a vybral si stranu, ktorá bude aj v budúcnosti hybnou demokratickou politickou silou na Slovensku. Ambíciu byť predsedom PS podľa svojich slov nemá.Podľa politológa však Korčok so svojím rozhodnutím váhal príliš dlho. Od prezidentských volieb, v ktorých získal 1,2 milióna hlasov od voličov, prešlo už sedem mesiacov. Je preto otázne, či sa naplnia očakávania progresívcov z výraznej posily pre stranu.Michal Šimečka dokonca uviedol, že príchodom Korčoka Progresívne Slovensko vstupuje po siedmich rokoch na politickej scéne do novej etapy.„Myslím si, že Korčokov krok prišiel po pomerne dlhom čase po prezidentských voľbách a za tých niekoľko mesiacov sa na neho do veľkej miery zabudlo. Takže ten efekt rozhodne nemusí byť taký veľký, ako možno niekto očakáva,“ skonštatoval Marušiak.