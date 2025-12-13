|
Sobota 13.12.2025
|Denník - Správy
Zomrel herec a režisér Peter Mikulík, známy aj zo seriálu o štúrovcoch
Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu nad ránom herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík. S jeho menom sa spájajú významné televízne programy ako kultová relácia Ktosi je za dverami či historický ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu nad ránom herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík. S jeho menom sa spájajú významné televízne programy ako kultová relácia Ktosi je za dverami či historický seriál Štúrovci, ktorý bol v tomto roku na jeseň uvedený v novej kvalite pri príležitosti 210. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
STVR si túto významnú osobnosť pripomenie v televíznom vysielaní v nedeľu 14. decembra o 12:00 na Dvojke inscenáciou Ideálny manžel. V rozhlasovom vysielaní si Petra Mikulíka STVR pripomenie v pondelok 15. decembra v Rádiu Devín, ktoré odvysiela o 13:00 hru Lietadlo poľského autora Jerzyho Gorzanského, ktorú v roku 1995 Mikulík režíroval. O 17:00 ponúkne Rádio Devín hru Fraňa Kráľa Jano z roku 1956, v hlavnej úlohe s Petrom Mikulíkom. Od utorka 16. decembra do piatku 19. decembra odvysiela Rádio Devín Ranníček: Malý princ.
