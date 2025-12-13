Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. decembra 2025

Zomrel herec a režisér Peter Mikulík, známy aj zo seriálu o štúrovcoch


Tagy: Úmrtie

Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu nad ránom herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík. S jeho menom sa spájajú významné televízne programy ako kultová relácia Ktosi je za dverami či historický ...



Zdieľať
gettyimages 1071992582 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Vo veku 84 rokov zomrel v sobotu nad ránom herec, režisér a pedagóg Peter Mikulík. S jeho menom sa spájajú významné televízne programy ako kultová relácia Ktosi je za dverami či historický seriál Štúrovci, ktorý bol v tomto roku na jeseň uvedený v novej kvalite pri príležitosti 210. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.


STVR si túto významnú osobnosť pripomenie v televíznom vysielaní v nedeľu 14. decembra o 12:00 na Dvojke inscenáciou Ideálny manžel. V rozhlasovom vysielaní si Petra Mikulíka STVR pripomenie v pondelok 15. decembra v Rádiu Devín, ktoré odvysiela o 13:00 hru Lietadlo poľského autora Jerzyho Gorzanského, ktorú v roku 1995 Mikulík režíroval. O 17:00 ponúkne Rádio Devín hru Fraňa Kráľa Jano z roku 1956, v hlavnej úlohe s Petrom Mikulíkom. Od utorka 16. decembra do piatku 19. decembra odvysiela Rádio Devín Ranníček: Malý princ.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel herec a režisér Peter Mikulík, známy aj zo seriálu o štúrovcoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kováčik nič neurobil, Fico kauzy riešené v rokoch 2020 – 2023 označil za chrapúnstva a prasačiny
<< predchádzajúci článok
Kim Čong-un sa priznal, Severná Kórea pomáhala Rusku pri odmínovaní ukrajinského územia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 