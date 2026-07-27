Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. júla 2026

Pellegrini odcestoval do Číny, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o vzťahoch aj medzinárodných otázkach


Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR slovensko-čínske vzťahy Stretnutie prezidentov

Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Prezident



Zdieľať
55422551781_d47a6efc6a_c 676x442 27.7.2026 (SITA.sk) - Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.


Prezident Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu 26. júla na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Hlavnou témou rokovaní prezidentov Pellegriniho a Si Ťin-pchinga bude ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodárska spolupráca a aktuálne medzinárodné otázky. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.

Prezidenti budú diskutovať aj o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Témou rokovaní bude aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou a rozvoj spolupráce vo vede a výskume, priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu.

Súčasťou programu štátnej návštevy budú aj návštevy významných technologických centier. Prezident navštívi spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Zavíta tiež do Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.

Štátna návšteva nadväzuje na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínou, ktoré bolo uzatvorené počas oficiálnej návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Pekingu v roku 2024.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Číny, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o vzťahoch aj medzinárodných otázkach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR slovensko-čínske vzťahy Stretnutie prezidentov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Riešenie nedostatku pracovníkov v stavebníctve: Získajte overených odborníkov s praxou v EÚ do 5 týždňov
<< predchádzajúci článok
Kim Jo-čong kritizovala ASEAN za výzvu na denuklearizáciu Kórejskeho polostrova

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 