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27. júla 2026
Pellegrini odcestoval do Číny, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o vzťahoch aj medzinárodných otázkach
Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR slovensko-čínske vzťahy Stretnutie prezidentov
Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Prezident
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27.7.2026 (SITA.sk) - Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Prezident Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu 26. júla na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Hlavnou témou rokovaní prezidentov Pellegriniho a Si Ťin-pchinga bude ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodárska spolupráca a aktuálne medzinárodné otázky. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.
Prezidenti budú diskutovať aj o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Témou rokovaní bude aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou a rozvoj spolupráce vo vede a výskume, priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu.
Súčasťou programu štátnej návštevy budú aj návštevy významných technologických centier. Prezident navštívi spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Zavíta tiež do Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.
Štátna návšteva nadväzuje na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínou, ktoré bolo uzatvorené počas oficiálnej návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Pekingu v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Číny, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o vzťahoch aj medzinárodných otázkach © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu 26. júla na trojdňovú štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch a celkovo piatu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Hlavnou témou rokovaní prezidentov Pellegriniho a Si Ťin-pchinga bude ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodárska spolupráca a aktuálne medzinárodné otázky. Pellegrini sa počas návštevy stretne aj s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.
Prezidenti budú diskutovať aj o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Témou rokovaní bude aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou a rozvoj spolupráce vo vede a výskume, priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu.
Súčasťou programu štátnej návštevy budú aj návštevy významných technologických centier. Prezident navštívi spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Zavíta tiež do Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.
Štátna návšteva nadväzuje na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínou, ktoré bolo uzatvorené počas oficiálnej návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Pekingu v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Číny, so Si Ťin-pchingom bude rokovať o vzťahoch aj medzinárodných otázkach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prezident Čínskej ľudovej republiky Prezident SR slovensko-čínske vzťahy Stretnutie prezidentov
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