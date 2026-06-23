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23. júna 2026
Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny
Pchjongjang obvinil Spojené štáty a Južnú Kóreu z eskalácie napätia, denuklearizačné rokovania označuje za uzavretú kapitolu. Severokórejský vodca
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Severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil ďalšie urýchlené posilňovanie obranných a jadrových kapacít krajiny.
Tvrdí, že Spojené štáty a Južná Kórea modernizáciou svojich ozbrojených síl vrátane plánov na jadrové ponorky privádzajú Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny.
Kim chce viac zbraní
Vyhlásenie zaznelo na záver trojdňového zasadnutia Ústredného výboru Kórejskej strany práce, počas ktorého vedenie krajiny hodnotilo ďalšie smerovanie bezpečnostnej politiky.
„Naša strana a štát budú ešte rýchlejšie posilňovať národné obranné kapacity,“ vyhlásil Kim podľa štátnej agentúry KCNA.
Podľa severokórejského vodcu Spojené štáty a Južná Kórea čoraz otvorenejšie rozširujú svoje vojenské schopnosti, čím „tlačia situáciu na Kórejskom polostrove na pokraj jadrovej vojny“.
Na pokraji jadrovej vojny
KCNA uviedla, že vedenie krajiny jednomyseľne podporilo ďalšie rozširovanie jadrových síl ako „jediný správny spôsob“, ako čeliť nepredvídateľnej medzinárodnej bezpečnostnej situácii. Rozvoj jadrového odstrašenia sa má podľa agentúry ešte zrýchliť.
„Situáciu na Kórejskom polostrove tlačia na pokraj jadrovej vojny,“ povedal Kim o politike Washingtonu a Soulu.
Neúčinné sankcie
Pchjongjang sa od neúspešného samitu Kim Čong-una s Donaldom Trumpom v Hanoji v roku 2019 opakovane označuje za nezvratný jadrový štát a odmieta sa vzdať svojho jadrového arzenálu.
Juhokórejský prezident I Če-mjong minulý týždeň uviedol, že s Trumpom hovoril o potrebe venovať severokórejskej otázke väčšiu pozornosť a označil doterajšie sankcie voči Pchjongjangu za neúčinné.
Zdroj: SITA.sk - Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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