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23. júna 2026

Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny


Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky severokórejské zbrane Severokórejský jadrový program Severokórejský režim

Pchjongjang obvinil Spojené štáty a Južnú Kóreu z eskalácie napätia, denuklearizačné rokovania označuje za uzavretú kapitolu. Severokórejský vodca



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north_korea_china_73_52 676x448 23.6.2026 (SITA.sk) - Pchjongjang obvinil Spojené štáty a Južnú Kóreu z eskalácie napätia, denuklearizačné rokovania označuje za uzavretú kapitolu.

Severokórejský vodca Kim Čong-un prisľúbil ďalšie urýchlené posilňovanie obranných a jadrových kapacít krajiny.


Tvrdí, že Spojené štáty a Južná Kórea modernizáciou svojich ozbrojených síl vrátane plánov na jadrové ponorky privádzajú Kórejský polostrov na pokraj jadrovej vojny.



Kim chce viac zbraní


Vyhlásenie zaznelo na záver trojdňového zasadnutia Ústredného výboru Kórejskej strany práce, počas ktorého vedenie krajiny hodnotilo ďalšie smerovanie bezpečnostnej politiky.



„Naša strana a štát budú ešte rýchlejšie posilňovať národné obranné kapacity,“ vyhlásil Kim podľa štátnej agentúry KCNA.


Podľa severokórejského vodcu Spojené štáty a Južná Kórea čoraz otvorenejšie rozširujú svoje vojenské schopnosti, čím „tlačia situáciu na Kórejskom polostrove na pokraj jadrovej vojny“.



Na pokraji jadrovej vojny


KCNA uviedla, že vedenie krajiny jednomyseľne podporilo ďalšie rozširovanie jadrových síl ako „jediný správny spôsob“, ako čeliť nepredvídateľnej medzinárodnej bezpečnostnej situácii. Rozvoj jadrového odstrašenia sa má podľa agentúry ešte zrýchliť.


„Situáciu na Kórejskom polostrove tlačia na pokraj jadrovej vojny,“ povedal Kim o politike Washingtonu a Soulu.



Neúčinné sankcie


Pchjongjang sa od neúspešného samitu Kim Čong-una s Donaldom Trumpom v Hanoji v roku 2019 opakovane označuje za nezvratný jadrový štát a odmieta sa vzdať svojho jadrového arzenálu.



Juhokórejský prezident I Če-mjong minulý týždeň uviedol, že s Trumpom hovoril o potrebe venovať severokórejskej otázke väčšiu pozornosť a označil doterajšie sankcie voči Pchjongjangu za neúčinné.




Zdroj: SITA.sk - Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky severokórejské zbrane Severokórejský jadrový program Severokórejský režim
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