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23. júna 2026

Trump pohrozil spojencom odmietnutím pomoci, vyčíta im nedostatočnú podporu pri útokoch na Irán


Tagy: Americký prezident Spojenectvo Útok na Irán Výdavky na obranu

Americký prezident naznačil, že Washington môže rovnako odmietnuť pomoc spojencom, napriek tomu sa zúčastní júlového samitu NATO v Ankare.



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aptopix_trump_725_6 1 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Americký prezident naznačil, že Washington môže rovnako odmietnuť pomoc spojencom, napriek tomu sa zúčastní júlového samitu NATO v Ankare.

Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že Spojené štáty by mohli v budúcnosti odmietnuť pomôcť spojencom v NATO, keďže podľa neho členské štáty Aliancie dostatočne nepodporili americkú vojenskú operáciu proti Iránu.



Nevďační spojenci


Trump počas stretnutia s novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty vynaložili značné prostriedky na obranu spojencov, no keď samy potrebovali podporu, mnohé krajiny ju neposkytli.


„Vynaložili sme na to všetky tieto peniaze. A keď potom možno potrebujeme pomoc pri maličkostiach, povedia, že radšej nepomôžu,“ vyhlásil Trump.



Zároveň naznačil, že Washington by mohol zaujať rovnaký postoj. „Je to hlúpe hovoriť, pretože aj my im to môžeme povedať. A možno aj povieme,“ dodal. Trumpove výroky zazneli napriek tomu, že sa budúci mesiac plánuje zúčastniť samitu NATO v tureckej Ankare.



Obrana nie je samozrejmosť


Vzťahy prezidenta Trumpa s NATO sú dlhodobo napäté. Počas oboch prezidentských období opakovane kritizoval európskych spojencov za podľa neho nedostatočné výdavky na obranu.



Zároveň viackrát spochybnil, či by Spojené štáty automaticky bránili krajiny, ktoré si podľa jeho názoru neplnia záväzky voči aliancii.Jeho vyjadrenia opakovane vyvolali obavy európskych partnerov o budúcnosť transatlantickej spolupráce.




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href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil spojencom odmietnutím pomoci, vyčíta im nedostatočnú podporu pri útokoch na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Spojenectvo Útok na Irán Výdavky na obranu
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