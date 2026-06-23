|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu
Tagy: Elektrické autá PR
Veľké testovanie stavu kapacity batérií jazdených elektromobilov a plug-in hybridov prinieslo prekvapivé a zároveň pozitívne informácie. Dáta z viac ako 6 000 unikátnych testov realizovaných ...
Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Veľké testovanie stavu kapacity batérií jazdených elektromobilov a plug-in hybridov prinieslo prekvapivé a zároveň pozitívne informácie.
Dáta z viac ako 6 000 unikátnych testov realizovaných od roku 2023 spoločnosťou AURES Holdings ukazujú, že batérie si zachovávajú veľmi dobrú kondíciu aj pri vysokých nájazdoch kilometrov. Zistením nezávislej diagnostiky Aviloo je mimoriadne nízky počet vozidiel, ktoré mali menej ako 80 % pôvodnej kapacity trakčnej batérie, bolo ich len 0,3 %. Išlo predovšetkým o prvú generáciu plug in-hybridov. Naopak, elektromobily aj s 300 000 kilometrami mali bežne stav batérie nad touto úrovňou.
Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, viac ako tri roky realizovala rozsiahlu diagnostiku trakčných batérií elektromobilov a plug-in hybridov. Od spustenia testovania v januári 2023 sa urobilo viac ako 6 000 unikátnych meraní, celkovo vyše 8 000 testov, vrátane opakovaných kontrol. Približne 86 % testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily (BEV) a 14 % plug-in hybridy (PHEV). Diagnostika prebieha v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku prostredníctvom 30 zariadení nezávislej diagnostiky Aviloo. Tá dnes pokrýva približne 99 % všetkých elektromobilov predávaných v Európe, pričom sa pracuje na ďalšom rozširovaní databázy podporovaných modelov.
"Na začiatku sme potrebovali 19 mesiacov na otestovanie prvých tisíc elektromobilov. S rastúcim záujmom o elektrické vozidlá a ich dostupnosťou na sekundárnom trhu sa tempo výrazne zrýchlilo a ďalšiu tisícku sme zvládli už za osem mesiacov. Dnes disponujeme jednou z najväčších databáz reálnych meraní stavu trakčných batérií v regióne. Dáta ukazujú, že batérie v jazdených elektromobiloch si zachovávajú veľmi dobrú kondíciu aj pri vysokých nájazdoch kilometrov. Dá sa teda povedať, že akumulátory tu predstavujú pre kupujúceho naozaj len minimálne riziko," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Táto skupina je najväčším predajcom ojazdených elektromobilov v Českej republike a na Slovensku. Tento rok ich za necelého polroka predala už 1 600, pričom vlani to bolo 1 900 za celý rok.
Najvýznamnejším zistením je mimoriadne nízky počet vozidiel, ktoré nevyhoveli požadovaným kritériám stavu trakčnej batérie a mali menej ako 80 % pôvodnej kapacity. Z celého objemu testovaných áut bolo odmietnutých len približne 20, pričom vo väčšine prípadov išlo o prvé generácie plug-in hybridov. Problém s batériou sa tak potvrdil len pri 0,3 % testovaných vozidiel, teda 3 promile. Vo väčšine týchto prípadov bola navyše batéria následne vymenená v rámci záruky výrobcu, a to bez nákladov pre zákazníka.
Praktické skúsenosti ukazujú, že záručné opravy trakčných akumulátorov môžu prebiehať bez komplikácií. Pri viacerých vozidlách značky Tesla bola batéria vymenená za novší typ s vyššou kapacitou, čo prinieslo zákazníkom nielen lepší stav batérie, ale aj predĺženie dojazdu približne o 100 kilometrov.
Výsledky testovania zároveň vyvracajú rozšírený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov strácajú použiteľnosť. Testované vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov ukazujú, že správne používané elektromobily si zachovávajú kapacitu batérií prekvapivo dobre. Medzi najzaujímavejšie prípady patrí Hyundai Ioniq s batériou s kapacitou 28 kWh a nájazdom 396 000 kilometrov, ktorý slúžil ako taxi. Nezávislá diagnostika Aviloo pri ňom namerala stav batérie (SoH) na úrovni 80 %. Podobne tri vozidlá Tesla Model S s nájazdom blížiacim sa k 300 000 km dosiahli pri nezávislom meraní takmer identické výsledky – okolo úrovne 82,5 % SoH.
"Celkovo sme otestovali 21 elektromobilov s nájazdom presahujúcim 200 000 kilometrov. Všetky, okrem jedného, si zachovali stav batérie nad 80 percentami, čo je hodnota považovaná za veľmi dobrú aj z pohľadu ďalšej prevádzky vozidla," približuje Karolína Topolová.
Dáta zároveň ukazujú, že nižší stav batérie automaticky neznamená nefunkčné auto. Do výkupu od zákazníkov prišli aj vozidlá so stavom batérie pod 50 percent. V jednom prípade malo podľa palubného systému iba 30,2 % SoH, pričom jeho majiteľka si žiadne problémy počas pravidelnej niekoľkokilometrovej jazdy do práce a späť nevšimla. Z vyše 6 000 testovaných vozidiel pritom spoločnosť odmietla iba päť automobilov, ktoré mali stav batérie pod 60 %.
Výsledky testovania potvrdili, že plug-in hybridy dosahujú v priemere horšie výsledky ako čisté elektromobily.
Približne 0,9 % testovaných PHEV vykazovalo stav batérie pod 60 percent. Ide o prirodzený dôsledok toho, že tu sú batérie menšie a prvé generácie niektorých modelov disponovali jednosmerným (DC) nabíjaním a nedostatočne vyriešeným termomanažmentom.
"Zaujímavým zistením sú však dáta pochádzajúce z vozidiel z firemných flotíl. Niektoré plug-in hybridy prichádzali do výkupu po 100 000 až 150 000 kilometroch so stavom batérie blízkym k 100 %. To jasne naznačuje, že elektrický pohon bol v týchto autách využívaný naozaj len minimálne," dopĺňa šéfka AURES Holdings.
Dôvodom býva často absencia možností nabíjania na pracovisku, nepreplácanie domáceho nabíjania alebo nedostupnosť verejnej nabíjacej infraštruktúry pre zamestnancov. Vozidlá potom fungujú ako klasické benzínové automobily, pričom zbytočne vozia pomerne ťažkú batériu, čo vedie k vyššej spotrebe paliva aj zvýšenej produkcii emisií.
Hoci ani elektromobily nie sú úplne bezúdržbové, skúsenosti AURES Holdings ukazujú, že závažné poruchy sú skôr zriedkavé. Napríklad poruchy palubných nabíjačiek sa objavili len v jednotkách prípadov a ich frekvencia bola porovnateľná s poruchami trakčných batérií.
"Výsledky nášho testovania jednoznačne potvrdzujú, že obavy z kúpy jazdeného elektromobilu sú vo väčšine prípadov neopodstatnené. Trakčné batérie sa ukazujú ako mimoriadne odolné a spoľahlivé komponenty. Tisícky reálnych meraní dokazujú, že správne používané elektromobily si zachovávajú vysokú úroveň funkčnosti aj po státisícoch najazdených kilometrov," uzatvára Karolína Topolová.
Službu nezávislého testovania batérií pod značkou "Aviloo pre ľudí z ulice" využíva čoraz viac majiteľov automobilov v Českej republike a na Slovensku, po nedávnom spustení už aj v Poľsku. AURES Holdings zároveň robí bezplatné testy počas vlastných podujatí a roadshow, mnohí zákazníci autocentier využili aj možnosť bezplatnej kontroly batérie po roku prevádzky vozidla. Strategickým cieľom je postupne vybaviť diagnostickou technológiou na meranie stavu batérií každú pobočku skupiny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dáta z viac ako 6 000 unikátnych testov realizovaných od roku 2023 spoločnosťou AURES Holdings ukazujú, že batérie si zachovávajú veľmi dobrú kondíciu aj pri vysokých nájazdoch kilometrov. Zistením nezávislej diagnostiky Aviloo je mimoriadne nízky počet vozidiel, ktoré mali menej ako 80 % pôvodnej kapacity trakčnej batérie, bolo ich len 0,3 %. Išlo predovšetkým o prvú generáciu plug in-hybridov. Naopak, elektromobily aj s 300 000 kilometrami mali bežne stav batérie nad touto úrovňou.
Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, viac ako tri roky realizovala rozsiahlu diagnostiku trakčných batérií elektromobilov a plug-in hybridov. Od spustenia testovania v januári 2023 sa urobilo viac ako 6 000 unikátnych meraní, celkovo vyše 8 000 testov, vrátane opakovaných kontrol. Približne 86 % testovaných vozidiel tvorili batériové elektromobily (BEV) a 14 % plug-in hybridy (PHEV). Diagnostika prebieha v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku prostredníctvom 30 zariadení nezávislej diagnostiky Aviloo. Tá dnes pokrýva približne 99 % všetkých elektromobilov predávaných v Európe, pričom sa pracuje na ďalšom rozširovaní databázy podporovaných modelov.
"Na začiatku sme potrebovali 19 mesiacov na otestovanie prvých tisíc elektromobilov. S rastúcim záujmom o elektrické vozidlá a ich dostupnosťou na sekundárnom trhu sa tempo výrazne zrýchlilo a ďalšiu tisícku sme zvládli už za osem mesiacov. Dnes disponujeme jednou z najväčších databáz reálnych meraní stavu trakčných batérií v regióne. Dáta ukazujú, že batérie v jazdených elektromobiloch si zachovávajú veľmi dobrú kondíciu aj pri vysokých nájazdoch kilometrov. Dá sa teda povedať, že akumulátory tu predstavujú pre kupujúceho naozaj len minimálne riziko," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Táto skupina je najväčším predajcom ojazdených elektromobilov v Českej republike a na Slovensku. Tento rok ich za necelého polroka predala už 1 600, pričom vlani to bolo 1 900 za celý rok.
Len tri promile vozidiel s problémovou batériou
Najvýznamnejším zistením je mimoriadne nízky počet vozidiel, ktoré nevyhoveli požadovaným kritériám stavu trakčnej batérie a mali menej ako 80 % pôvodnej kapacity. Z celého objemu testovaných áut bolo odmietnutých len približne 20, pričom vo väčšine prípadov išlo o prvé generácie plug-in hybridov. Problém s batériou sa tak potvrdil len pri 0,3 % testovaných vozidiel, teda 3 promile. Vo väčšine týchto prípadov bola navyše batéria následne vymenená v rámci záruky výrobcu, a to bez nákladov pre zákazníka.
Praktické skúsenosti ukazujú, že záručné opravy trakčných akumulátorov môžu prebiehať bez komplikácií. Pri viacerých vozidlách značky Tesla bola batéria vymenená za novší typ s vyššou kapacitou, čo prinieslo zákazníkom nielen lepší stav batérie, ale aj predĺženie dojazdu približne o 100 kilometrov.
Vysoké nájazdy nie sú vážnou komplikáciou
Výsledky testovania zároveň vyvracajú rozšírený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov strácajú použiteľnosť. Testované vozidlá s vysokým počtom najazdených kilometrov ukazujú, že správne používané elektromobily si zachovávajú kapacitu batérií prekvapivo dobre. Medzi najzaujímavejšie prípady patrí Hyundai Ioniq s batériou s kapacitou 28 kWh a nájazdom 396 000 kilometrov, ktorý slúžil ako taxi. Nezávislá diagnostika Aviloo pri ňom namerala stav batérie (SoH) na úrovni 80 %. Podobne tri vozidlá Tesla Model S s nájazdom blížiacim sa k 300 000 km dosiahli pri nezávislom meraní takmer identické výsledky – okolo úrovne 82,5 % SoH.
"Celkovo sme otestovali 21 elektromobilov s nájazdom presahujúcim 200 000 kilometrov. Všetky, okrem jedného, si zachovali stav batérie nad 80 percentami, čo je hodnota považovaná za veľmi dobrú aj z pohľadu ďalšej prevádzky vozidla," približuje Karolína Topolová.
Ani degradovaná batéria nemusí znamenať koniec vozidla
Dáta zároveň ukazujú, že nižší stav batérie automaticky neznamená nefunkčné auto. Do výkupu od zákazníkov prišli aj vozidlá so stavom batérie pod 50 percent. V jednom prípade malo podľa palubného systému iba 30,2 % SoH, pričom jeho majiteľka si žiadne problémy počas pravidelnej niekoľkokilometrovej jazdy do práce a späť nevšimla. Z vyše 6 000 testovaných vozidiel pritom spoločnosť odmietla iba päť automobilov, ktoré mali stav batérie pod 60 %.
Plug-in hybridy odhalili úskalia firemných flotíl
Výsledky testovania potvrdili, že plug-in hybridy dosahujú v priemere horšie výsledky ako čisté elektromobily.
Približne 0,9 % testovaných PHEV vykazovalo stav batérie pod 60 percent. Ide o prirodzený dôsledok toho, že tu sú batérie menšie a prvé generácie niektorých modelov disponovali jednosmerným (DC) nabíjaním a nedostatočne vyriešeným termomanažmentom.
"Zaujímavým zistením sú však dáta pochádzajúce z vozidiel z firemných flotíl. Niektoré plug-in hybridy prichádzali do výkupu po 100 000 až 150 000 kilometroch so stavom batérie blízkym k 100 %. To jasne naznačuje, že elektrický pohon bol v týchto autách využívaný naozaj len minimálne," dopĺňa šéfka AURES Holdings.
Dôvodom býva často absencia možností nabíjania na pracovisku, nepreplácanie domáceho nabíjania alebo nedostupnosť verejnej nabíjacej infraštruktúry pre zamestnancov. Vozidlá potom fungujú ako klasické benzínové automobily, pričom zbytočne vozia pomerne ťažkú batériu, čo vedie k vyššej spotrebe paliva aj zvýšenej produkcii emisií.
Elektromobily potvrdzujú vysokú spoľahlivosť
Hoci ani elektromobily nie sú úplne bezúdržbové, skúsenosti AURES Holdings ukazujú, že závažné poruchy sú skôr zriedkavé. Napríklad poruchy palubných nabíjačiek sa objavili len v jednotkách prípadov a ich frekvencia bola porovnateľná s poruchami trakčných batérií.
"Výsledky nášho testovania jednoznačne potvrdzujú, že obavy z kúpy jazdeného elektromobilu sú vo väčšine prípadov neopodstatnené. Trakčné batérie sa ukazujú ako mimoriadne odolné a spoľahlivé komponenty. Tisícky reálnych meraní dokazujú, že správne používané elektromobily si zachovávajú vysokú úroveň funkčnosti aj po státisícoch najazdených kilometrov," uzatvára Karolína Topolová.
Diagnostika dostupná aj pre verejnosť
Službu nezávislého testovania batérií pod značkou "Aviloo pre ľudí z ulice" využíva čoraz viac majiteľov automobilov v Českej republike a na Slovensku, po nedávnom spustení už aj v Poľsku. AURES Holdings zároveň robí bezplatné testy počas vlastných podujatí a roadshow, mnohí zákazníci autocentier využili aj možnosť bezplatnej kontroly batérie po roku prevádzky vozidla. Strategickým cieľom je postupne vybaviť diagnostickou technológiou na meranie stavu batérií každú pobočku skupiny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektrické autá PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km
Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km
<< predchádzajúci článok
Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny
Kim pohrozil ďalším rozširovaním jadrového arzenálu, región je podľa neho na pokraji vojny