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05. augusta 2026

Kimova sestra straší japonským militarizmom, Tokio vraj opäť kráča k vojne


Tagy: Japonská vláda severokórejská armáda Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca

Pchjongjang kritizuje rast japonských vojenských výdavkov aj testy rakiet Tomahawk. Tokio tvrdí, že reaguje na rastúce hrozby v regióne. Vplyvná sestra severokórejského diktátora



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north_korea_russia_79687 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Pchjongjang kritizuje rast japonských vojenských výdavkov aj testy rakiet Tomahawk. Tokio tvrdí, že reaguje na rastúce hrozby v regióne.


Vplyvná sestra severokórejského diktátora Kim Čong-una Kim Jo-čong v stredu obvinila Japonsko, že sa mení na „vojnový štát“, a varovala, že Pchjongjang na tento vývoj pripraví nové vojenské opatrenia.

Zločinecký štát


Kritika prišla krátko po tom, ako Tokio oznámilo ďalšie posilňovanie svojich ozbrojených síl pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v regióne.

„Japonsko, vojnový zločinecký štát, zrýchľuje svoju premenu na vojnový štát,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila severokórejská štátna agentúra KCNA.

Dodala, že vedenie krajiny pripraví „ďalšie vojenské možnosti“, ktoré budú podľa nej odpoveďou na tento vývoj.

Kim má dôkazy


Kim Jo-čong ako dôkaz označila nedávne skúšobné odpálenie amerických riadených striel Tomahawk japonskou armádou či účasť Tokia na májových vojenských cvičeniach vedených Spojenými štátmi na Filipínach.

Podľa nej sa Japonsko snaží získať schopnosť preventívnych úderov. „Nikdy nezostaneme pasívnymi divákmi vojenského vývoja Japonska, ktorý môže predstavovať vážnu hrozbu,“ vyhlásila.

Hlavné hrozby


Vyhlásenie prišlo deň po tom, ako japonský minister obrany vyhlásil, že krajina musí posilňovať armádu s „pocitom naliehavosti a krízy“. Nová bezpečnostná stratégia označila za hlavné hrozby Čínu, Rusko a Severnú Kóreu.

Tokio zbrojí


Japonsko po desaťročiach povojnovej pacifistickej politiky postupne zvyšuje obranné výdavky, rozširuje bezpečnostnú spoluprácu so spojencami a rozmiestňuje raketové systémy na odľahlých ostrovoch.

V roku 2025 zvýšilo vojenské výdavky o 9,7 percenta na 62,2 miliardy dolárov, čo predstavuje 1,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) – najvyšší podiel od roku 1958.

Jadrový štát


Pchjongjang, ktorý sa sám označuje za „nezvratný“ jadrový štát, tak opäť varuje pred militarizáciou svojho suseda, hoci už roky pokračuje vo vývoji vlastných jadrových zbraní a balistických rakiet.


Zdroj: SITA.sk - Kimova sestra straší japonským militarizmom, Tokio vraj opäť kráča k vojne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonská vláda severokórejská armáda Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca
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