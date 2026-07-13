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13. júla 2026
Petržalka odštartovala kultúrne leto, spustila aj prenájom vodných bicyklov – VIDEO
Tagy: Kultúrne leto Petržalka
Aktuálne najnavštevovanejšou atrakciou je bezplatný Letný aquapark Draždiak. Bratislavská Petržalka začiatkom júla odštartovala svoje
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13.7.2026 (SITA.sk) - Aktuálne najnavštevovanejšou atrakciou je bezplatný Letný aquapark Draždiak.
Bratislavská Petržalka začiatkom júla odštartovala svoje kultúrne leto. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, až do začiatku septembra budú môcť návštevníci zažiť pestrý mix športu, hudby, umenia aj oddychu v celom katastri sídliska a pre všetky vekové kategórie. Centrom letného diania je opäť Veľký Draždiak, kde program prebieha pod novým vizuálnym názvom Draždiak žije.
"Každý víkend vrátane piatkov je vyhradený pre rodiny s deťmi, na ktoré čakajú interaktívne divadelné predstavenia, klauni, kúzelníci či kreatívne animácie," priblížila hovorkyňa.
V rámci víkendovej Letnej výzvy si zas môžu záujemcovia každú sobotu a nedeľu ráno zacvičiť priamo na pláži pod vedením profesionálnych trénerov. Pravidelný týždenný harmonogram dopĺňajú štvrtkové ranné lekcie jogy, pondelková zumba a pondelňajšie a stredajšie celodenné akčné programy pre najmenších.
"Aktuálne najnavštevovanejšou atrakciou je bezplatný Letný aquapark Draždiak, ktorý od júla robí radosť malým aj dospelým," poznamenala Halašková. Ako dodala, mestská časť plánuje čoskoro spustiť pre obyvateľov s trvalým pobytom online registráciu termínov na webe aquapark.petrzalkasportuje.sk. Petržalčania tak budú mať možnosť prednostného vstupu na nafukovačku.
Zdarma počas júla a augusta bude aj ľadové korčuľovanie a požičovňa korčúľ vo Veolia Aréne Draždiak, kde je z kapacitných dôvodov potrebná včasná registrácia termínu na webe www.petrzalkasportuje.sk. Novinkou z dielne samosprávy sú vodné bicykle, ktoré spustili do prevádzky v piatok 10. júla. Plavidlá je možné si prenajať za poplatok sedem eur od 10:00 do 14:00 a za 10 eur od 14:00 do 19:00.
"Pre priaznivcov kinematografie je pripravené obľúbené letné kino, ktoré bude putovať po celej Petržalke," priblížila hovorkyňa. Filmové večery pod holým nebom sú organizované každý piatok po západe slnka, približne o 21:30 vo viacerých lokalitách – v Sade Janka Kráľa, pri Dome kultúry Lúky, na Draždiaku aj v Slnečniciach. Filmový program tvorí žánrovo rozmanitý výber európskej i svetovej kinematografie vrátane noviniek, drám, sci-fi či lokálnej tvorby od českých a slovenských autorov.
"Unikátnym konceptom je Hudobné putovanie, ktoré sa uskutoční v sobotu 8. augusta," dodala hovorkyňa s tým, že ide o tri hudobno-umelecké zastavenia na troch rôznych miestach sídliska, pričom diváci môžu postupne "putovať" z jedného miesta na druhé. Podujatie začína o 19:00 folklórno-jazzovým koncertom na Námestí Hraničiarov, pokračuje opernou áriou na hladine Chorvátskeho ramena a vyvrcholí ohňovou show na Námestí Republiky.
Tretí ročník podujatia Osviežte sa s Petržalkou opäť ponúkne obyvateľom a návštevníkom Petržalky vybrané nápoje za akciové ceny. "Projekt vznikol ako reakcia na čoraz častejšie letné horúčavy a jeho cieľom je spríjemniť obyvateľom pobyt vonku počas teplých letných večerov a zároveň oživiť komunitný charakter i verejné priestranstvá vo viacerých častiach najväčšieho slovenského sídliska," spresnila Halašková.
Petržalské foodtrucky navštívia počas leta približne 14 petržalských lokalít, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Zastavovať budú vždy v piatok a sobotu od 17:00 do 21:00 na miestach, kde sa Petržalčania prirodzene stretávajú – pri ihriskách, na námestiach či vo vnútroblokoch. Oproti minulým ročníkom projekt prinesie viacero noviniek. Okrem rozšírenej ponuky nealko nápojov pribudnú v každej lokalite mobilné toalety.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka odštartovala kultúrne leto, spustila aj prenájom vodných bicyklov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka začiatkom júla odštartovala svoje kultúrne leto. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, až do začiatku septembra budú môcť návštevníci zažiť pestrý mix športu, hudby, umenia aj oddychu v celom katastri sídliska a pre všetky vekové kategórie. Centrom letného diania je opäť Veľký Draždiak, kde program prebieha pod novým vizuálnym názvom Draždiak žije.
"Každý víkend vrátane piatkov je vyhradený pre rodiny s deťmi, na ktoré čakajú interaktívne divadelné predstavenia, klauni, kúzelníci či kreatívne animácie," priblížila hovorkyňa.
Letná výzva
V rámci víkendovej Letnej výzvy si zas môžu záujemcovia každú sobotu a nedeľu ráno zacvičiť priamo na pláži pod vedením profesionálnych trénerov. Pravidelný týždenný harmonogram dopĺňajú štvrtkové ranné lekcie jogy, pondelková zumba a pondelňajšie a stredajšie celodenné akčné programy pre najmenších.
"Aktuálne najnavštevovanejšou atrakciou je bezplatný Letný aquapark Draždiak, ktorý od júla robí radosť malým aj dospelým," poznamenala Halašková. Ako dodala, mestská časť plánuje čoskoro spustiť pre obyvateľov s trvalým pobytom online registráciu termínov na webe aquapark.petrzalkasportuje.sk. Petržalčania tak budú mať možnosť prednostného vstupu na nafukovačku.
Novinkou sú vodné bicykle
Zdarma počas júla a augusta bude aj ľadové korčuľovanie a požičovňa korčúľ vo Veolia Aréne Draždiak, kde je z kapacitných dôvodov potrebná včasná registrácia termínu na webe www.petrzalkasportuje.sk. Novinkou z dielne samosprávy sú vodné bicykle, ktoré spustili do prevádzky v piatok 10. júla. Plavidlá je možné si prenajať za poplatok sedem eur od 10:00 do 14:00 a za 10 eur od 14:00 do 19:00.
"Pre priaznivcov kinematografie je pripravené obľúbené letné kino, ktoré bude putovať po celej Petržalke," priblížila hovorkyňa. Filmové večery pod holým nebom sú organizované každý piatok po západe slnka, približne o 21:30 vo viacerých lokalitách – v Sade Janka Kráľa, pri Dome kultúry Lúky, na Draždiaku aj v Slnečniciach. Filmový program tvorí žánrovo rozmanitý výber európskej i svetovej kinematografie vrátane noviniek, drám, sci-fi či lokálnej tvorby od českých a slovenských autorov.
"Unikátnym konceptom je Hudobné putovanie, ktoré sa uskutoční v sobotu 8. augusta," dodala hovorkyňa s tým, že ide o tri hudobno-umelecké zastavenia na troch rôznych miestach sídliska, pričom diváci môžu postupne "putovať" z jedného miesta na druhé. Podujatie začína o 19:00 folklórno-jazzovým koncertom na Námestí Hraničiarov, pokračuje opernou áriou na hladine Chorvátskeho ramena a vyvrcholí ohňovou show na Námestí Republiky.
Osviežte sa s Petržalkou
Tretí ročník podujatia Osviežte sa s Petržalkou opäť ponúkne obyvateľom a návštevníkom Petržalky vybrané nápoje za akciové ceny. "Projekt vznikol ako reakcia na čoraz častejšie letné horúčavy a jeho cieľom je spríjemniť obyvateľom pobyt vonku počas teplých letných večerov a zároveň oživiť komunitný charakter i verejné priestranstvá vo viacerých častiach najväčšieho slovenského sídliska," spresnila Halašková.
Petržalské foodtrucky navštívia počas leta približne 14 petržalských lokalít, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Zastavovať budú vždy v piatok a sobotu od 17:00 do 21:00 na miestach, kde sa Petržalčania prirodzene stretávajú – pri ihriskách, na námestiach či vo vnútroblokoch. Oproti minulým ročníkom projekt prinesie viacero noviniek. Okrem rozšírenej ponuky nealko nápojov pribudnú v každej lokalite mobilné toalety.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prvy-den-letnych-prazdnin-na-drazdiaku-fotografie/">Prvý deň letných prázdnin na Draždiaku (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Petržalka odštartovala kultúrne leto, spustila aj prenájom vodných bicyklov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kultúrne leto Petržalka
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