|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. júla 2026
Umelá inteligencia mení pravidlá na trhu práce. O úspechu rozhodne to, ako s ňou viete komunikovať
Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia. Umelá inteligencia (AI) mení pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení aj spôsob, akým ...
Zdieľať
5.7.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia.
Umelá inteligencia (AI) mení pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení aj spôsob, akým firmy definujú zručnosti zamestnancov. Rozhodujúcim faktorom už pritom nie je len prístup k technológiám, ale najmä schopnosť ich reálne využívať. Upozornili na to zakladatelia projektu Edubird Ľuboš Masný a Juraj Zaťko.
Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia. „Nepôjde len o IT alebo marketing. Umelá inteligencia bude postupne prenikať do výroby, zdravotníctva, školstva, obchodu, služieb, financií aj verejnej správy. Otázkou už nie je, či sa konkrétna profesia stretne s AI, ale kedy a v akej miere,“ priblížil Zaťko.
Mení sa aj samotná podstata konkurencie na trhu práce. Rozhodujúcim faktorom už podľa odborníkov nie je iba prístup k technológiám, ale schopnosť ich reálne využívať. „Najväčšou konkurenčnou výhodou nebude samotný prístup k AI nástrojom, ale schopnosť ľudí a firiem tieto nástroje efektívne využívať. Čím skôr sa ich naučia používať, tým skôr získajú výhodu,“ doplnil Zaťko.
Odborníci pripomenuli, že efektívne využívanie AI môže ľuďom ušetriť čas aj peniaze a naučiť sa ju používať dokáže prakticky každý. Umelá inteligencia pritom už dnes pomáha pri písaní e-mailov, tvorbe marketingového obsahu či automatizácií administratívnych úloh.
„Najväčšou prekážkou nie sú technológie, ale spôsob myslenia. Ľudia často pristupujú k AI ako k internetovému vyhľadávaču, čím využívajú len zlomok jej potenciálu. Umelá inteligencia pritom dokáže pomáhať pri tvorbe obsahu, analýze dát, riešení problémov či automatizácii procesov,“ uviedli. Ďalšou častou chybou je podľa odborníkov nedostatočný kontext pri práci s AI či nepresné alebo nedostatočné zadávanie úloh AI.
Reagovať na technologický pokrok a zmeny na pracovnom trhu v súvislosti s AI podľa odborníkov neznamená vedieť programovať ani rozumieť technickým detailom fungovania umelej inteligencie.
„Ide najmä o schopnosť rozumieť možnostiam AI, vedieť, kde a ako môže pomôcť v praxi, a zároveň poznať jej limity. Dôležitou súčasťou je aj zodpovedné a bezpečné používanie vrátane schopnosti kriticky vyhodnocovať výstupy, ktoré AI generuje a uvedomiť si, že ide o nástroj na podporu rozhodovania, nie náhradu vlastného úsudku. AI pripravenosť zároveň vyžaduje otvorenosť voči novým technológiám, ochotu experimentovať a prirodzene zapájať AI do každodenných pracovných procesov. Keďže sa umelá inteligencia vyvíja mimoriadne rýchlo, rovnako dôležitá je aj schopnosť neustále sa učiť a prispôsobovať sa novým nástrojom a postupom,’’ vysvetlil Masný.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia mení pravidlá na trhu práce. O úspechu rozhodne to, ako s ňou viete komunikovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Umelá inteligencia (AI) mení pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení aj spôsob, akým firmy definujú zručnosti zamestnancov. Rozhodujúcim faktorom už pritom nie je len prístup k technológiám, ale najmä schopnosť ich reálne využívať. Upozornili na to zakladatelia projektu Edubird Ľuboš Masný a Juraj Zaťko.
Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia. „Nepôjde len o IT alebo marketing. Umelá inteligencia bude postupne prenikať do výroby, zdravotníctva, školstva, obchodu, služieb, financií aj verejnej správy. Otázkou už nie je, či sa konkrétna profesia stretne s AI, ale kedy a v akej miere,“ priblížil Zaťko.
Prekážkou je spôsob myslenia
Mení sa aj samotná podstata konkurencie na trhu práce. Rozhodujúcim faktorom už podľa odborníkov nie je iba prístup k technológiám, ale schopnosť ich reálne využívať. „Najväčšou konkurenčnou výhodou nebude samotný prístup k AI nástrojom, ale schopnosť ľudí a firiem tieto nástroje efektívne využívať. Čím skôr sa ich naučia používať, tým skôr získajú výhodu,“ doplnil Zaťko.
Odborníci pripomenuli, že efektívne využívanie AI môže ľuďom ušetriť čas aj peniaze a naučiť sa ju používať dokáže prakticky každý. Umelá inteligencia pritom už dnes pomáha pri písaní e-mailov, tvorbe marketingového obsahu či automatizácií administratívnych úloh.
„Najväčšou prekážkou nie sú technológie, ale spôsob myslenia. Ľudia často pristupujú k AI ako k internetovému vyhľadávaču, čím využívajú len zlomok jej potenciálu. Umelá inteligencia pritom dokáže pomáhať pri tvorbe obsahu, analýze dát, riešení problémov či automatizácii procesov,“ uviedli. Ďalšou častou chybou je podľa odborníkov nedostatočný kontext pri práci s AI či nepresné alebo nedostatočné zadávanie úloh AI.
Schopnosť rozumieť možnostiam AI
Reagovať na technologický pokrok a zmeny na pracovnom trhu v súvislosti s AI podľa odborníkov neznamená vedieť programovať ani rozumieť technickým detailom fungovania umelej inteligencie.
„Ide najmä o schopnosť rozumieť možnostiam AI, vedieť, kde a ako môže pomôcť v praxi, a zároveň poznať jej limity. Dôležitou súčasťou je aj zodpovedné a bezpečné používanie vrátane schopnosti kriticky vyhodnocovať výstupy, ktoré AI generuje a uvedomiť si, že ide o nástroj na podporu rozhodovania, nie náhradu vlastného úsudku. AI pripravenosť zároveň vyžaduje otvorenosť voči novým technológiám, ochotu experimentovať a prirodzene zapájať AI do každodenných pracovných procesov. Keďže sa umelá inteligencia vyvíja mimoriadne rýchlo, rovnako dôležitá je aj schopnosť neustále sa učiť a prispôsobovať sa novým nástrojom a postupom,’’ vysvetlil Masný.
Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia mení pravidlá na trhu práce. O úspechu rozhodne to, ako s ňou viete komunikovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica
Nemecký minister obrany odmieta poskytovať informácie krajinským vládam, ak ich ovládne krajná pravica
<< predchádzajúci článok
Slovenský záchranársky tím sa vrátil zo zemetrasením postihnutej Venezuely
Slovenský záchranársky tím sa vrátil zo zemetrasením postihnutej Venezuely