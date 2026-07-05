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 24hod.sk    Ekonomika

05. júla 2026

Umelá inteligencia mení pravidlá na trhu práce. O úspechu rozhodne to, ako s ňou viete komunikovať


Tagy: projekt Edubird Trh práce Umelá inteligencia

Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia. Umelá inteligencia (AI) mení pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení aj spôsob, akým ...



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gettyimages 2190507987 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia.


Umelá inteligencia (AI) mení pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení aj spôsob, akým firmy definujú zručnosti zamestnancov. Rozhodujúcim faktorom už pritom nie je len prístup k technológiám, ale najmä schopnosť ich reálne využívať. Upozornili na to zakladatelia projektu Edubird Ľuboš Masný a Juraj Zaťko.

Umelá inteligencia podľa odborníkov prináša zmeny, ktoré sa dotknú prakticky každého odvetvia. „Nepôjde len o IT alebo marketing. Umelá inteligencia bude postupne prenikať do výroby, zdravotníctva, školstva, obchodu, služieb, financií aj verejnej správy. Otázkou už nie je, či sa konkrétna profesia stretne s AI, ale kedy a v akej miere,“ priblížil Zaťko.

Prekážkou je spôsob myslenia


Mení sa aj samotná podstata konkurencie na trhu práce. Rozhodujúcim faktorom už podľa odborníkov nie je iba prístup k technológiám, ale schopnosť ich reálne využívať. „Najväčšou konkurenčnou výhodou nebude samotný prístup k AI nástrojom, ale schopnosť ľudí a firiem tieto nástroje efektívne využívať. Čím skôr sa ich naučia používať, tým skôr získajú výhodu,“ doplnil Zaťko.

Odborníci pripomenuli, že efektívne využívanie AI môže ľuďom ušetriť čas aj peniaze a naučiť sa ju používať dokáže prakticky každý. Umelá inteligencia pritom už dnes pomáha pri písaní e-mailov, tvorbe marketingového obsahu či automatizácií administratívnych úloh.

„Najväčšou prekážkou nie sú technológie, ale spôsob myslenia. Ľudia často pristupujú k AI ako k internetovému vyhľadávaču, čím využívajú len zlomok jej potenciálu. Umelá inteligencia pritom dokáže pomáhať pri tvorbe obsahu, analýze dát, riešení problémov či automatizácii procesov,“ uviedli. Ďalšou častou chybou je podľa odborníkov nedostatočný kontext pri práci s AI či nepresné alebo nedostatočné zadávanie úloh AI.

Schopnosť rozumieť možnostiam AI


Reagovať na technologický pokrok a zmeny na pracovnom trhu v súvislosti s AI podľa odborníkov neznamená vedieť programovať ani rozumieť technickým detailom fungovania umelej inteligencie.

„Ide najmä o schopnosť rozumieť možnostiam AI, vedieť, kde a ako môže pomôcť v praxi, a zároveň poznať jej limity. Dôležitou súčasťou je aj zodpovedné a bezpečné používanie vrátane schopnosti kriticky vyhodnocovať výstupy, ktoré AI generuje a uvedomiť si, že ide o nástroj na podporu rozhodovania, nie náhradu vlastného úsudku. AI pripravenosť zároveň vyžaduje otvorenosť voči novým technológiám, ochotu experimentovať a prirodzene zapájať AI do každodenných pracovných procesov. Keďže sa umelá inteligencia vyvíja mimoriadne rýchlo, rovnako dôležitá je aj schopnosť neustále sa učiť a prispôsobovať sa novým nástrojom a postupom,’’ vysvetlil Masný.


Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia mení pravidlá na trhu práce. O úspechu rozhodne to, ako s ňou viete komunikovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: projekt Edubird Trh práce Umelá inteligencia
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