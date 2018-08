KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Prichádza MEG: Hrozba z hlbín

MEG: Hrozba z hlbín

Hlbokomorská ponorka, ktorá je súčasťou medzinárodného podmorského výskumného programu – bola napadnutá obrovským tvorom o ktorom si mysleli, že už neexistuje, sa teraz nachádza poškodená na dne priekopy Tichého oceánu...s posádkou uväznenou vo vnútri. S ubiehajúcim časom, čínska oceánografka (Winston Chao) privolá na pomoc skúseného záchranára Jonasa Taylora (Jason Statham), aby zachránil posádku – i oceán – od tejto nezadržateľnej hrozby: prehistorického takmer 30 metrového žraloka známeho ako Megalodon. To, čo nikto nepredpokladal je, že pred niekoľkými rokmi sa Taylor s týmto strašným stvorením už stretol. Teraz, v tíme so Suyin, musí čeliť strachu o vlastný život, aby zachránil všetkých uväznených...čo ho opäť privádza tvárou v tvár najohromnejšiemu a najväčšiemu predátorovi všetkých čias.Aja je talentovaný, ale chudobný kúzelník a fakír, z malej indickej dediny. Namiesto zvláštnych schopností disponuje vybrúsenými trikmi, zručnosťou a talentom. Jeho chorá matka ho vyšle na tajomnú misiu – má v Paríži navštíviť Eiffelovu vežu. Konflikt s excentrickým taxikárom Aju zanechá neďaleko od Paríža, v známom obchode Ikea. Tam sa zoznámi s najkrásnejší ženou, akú kedy videl, s okúzľujúcou Máriou. Ale jeho nádej na lásku je zmarená, keď v Ikei náhodou uviazne vo vnútri skrine, ktorá je i s ním zabalená a odoslaná naprieč Európou. Týmto však jeho dobrodružstvo neskončí. Naopak tak začne Ajova nedobrovoľná, ale o to to bláznivejšia cesta štyrmi miestami Európy. Dokáže Ajova chytrosť a kúzelnícky kufrík pomôcť k návratu do Paríža, aby znovu našiel svoju Máriu a vyriešil tajomstvo matkinho priania?Audrey (Mila Kunis) a Morgan (Kate McKinnon) sú od detstva najlepšie kamarátky a bývajú spolu v Los Angeles. Jedného dňa sa u nich v byte objaví bývalý priateľ Audrey, ktorého prenasleduje banda nebezpečných zabijakov. Dodatočne vysvitne, že je tajným agentom, o čom sa dovtedy nikomu nezmienil.Dievčatá sa tak úplnou náhodou zapletú do medzinárodnej špionážnej misie, v rámci ktorej precestujú Európu, zlikvidujú zopár podozrivých indivíduí (väčšinou omylom) a pokúsia sa zachrániť svet.Potom, čo v Amerike neznámy vírus zabije 98% všetkých detí, sa u tých, ktoré prežili objavia nebezpečné superschopnosti, kvôli ktorým sú vyhlásené za nepriateľov štátu a umiestnené do internačných táborov. Hlavná hrdinka Ruby z takéhoto tábora uteká a pridáva sa ku skupine teenagerov, ktorí rovnako ako ona utekajú pred tyranskou vládou.