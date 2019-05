KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pokémon Detektív Pikachu a Yao

Pokémon Detektív Pikachu

Yao

Do boja

Prvýkrát sa na plátnach kín v podobe hraného filmu objaví azda najpopulárnejší popkultúrny fenomén všetkých generácií – pokémoni.Okrem obľúbenej elektrizujúcej príšerky Pikachu, ktorý sa predstaví v úlohe detektíva, sa vo filme predvedie aj množstvo iných pokémonov s unikátnymi schopnosťami aj povahami.Príbeh začína záhadným zmiznutím špičkového detektíva Harryho Goodmana. Táto udalosť prinúti jeho syna Tima pátrať po tom, čo sa stalo. Pri odhaľovaní záhady mu asistuje detektív Pikachu, otcov parťák, rozkošný a vtipný supersliedič. Novovzniknutá dvojica je ako stvorená na spoluprácu, keďže Tim je jediným človekom, ktorý rozumie reči svojho pokémonského partnera, zatiaľ čo ostatní počujú len známe „pika – pika“. Ak chcú spoločne prísť záhade na kĺb, čaká ich obrovské dobrodružstvo v neónom ožiarených uliciach veľkomesta Ryme City. Ľudia a pokémoni tam žijú bok po boku bez toho, aby tušili, že ich spolunažívanie bude čeliť nevídanej hrozbe.Yao je mladý 13-ročný chlapec žijúci v jednej dedine na severe Senegalu a je ochotný urobiť všetko preto, aby sa mohol stretnúť so svojím hrdinom, ktorým je Seydou Tall, slávny francúzsky herec. Seydou Tall je pozvaný do Dakaru, aby tam predstavil svoju novú knihu, a po prvý raz navštívi krajinu, z ktorej pochádza. Aby si mladý Yao splnil svoj sen, naplánuje si útek a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od hlavného mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred povinnosťami a odprevadiť chlapca naspäť domov. Na prašných a neistých senegalských cestách však Seydou pochopí, že sa približuje nielen k chlapcovej dedine, ale zároveň k svojim koreňom.Pred dvoma rokmi automobilová spoločnosť Perrin Industries podpísala dohodu so svojimi 1100 zamestnancami – tí pristúpili na citeľné platové obmedzenia výmenou za istotu pracovného miesta po dobu nasledujúcich 5 rokov. Navzdory rekordnému zisku továrne a daným sľubom sa vedenie podniku ale náhle rozhodlo výrobu ukončiť. Zamestnanci, v čele s hovorcom Laurentem Amédéom, však toto rozhodnutie odmietajú prijať a sú pripravené urobiť všetko, čo je v ich silách, aby si práci zachránili.