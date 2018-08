Huawei predstavuje revolučný herný upgrade GPU Turbo, ktorý zvyšuje výkon smartfónu pri hraní hier

Technológia, ktorá je súčasťou aktualizácie EMUI pre mobilné telefóny Huawei, pomôže smartfónom efektívnejšie spracovať náročnejšie grafické a herné aplikácie.

V súčasnej dobe rastie obľúbenosť mobilných hier rapídnym tempom. Tieto aplikácie sa stávajú čoraz zábavnejšími, rafinovanejšími, ale aj graficky náročnejšími, a preto nie každý smartfón ich dokáže bezchybne spracovať a zaistiť užívateľovi dokonalý herný zážitok. Spoločnosť Huawei začiatkom augusta predstavila ako odpoveď na tento vývoj upgrade, po ktorom túžili mnohí fanúšikovia mobilných hier.

Inšpirácia automobilovým priemyslom

Najnovšia technológia, ktorá sa nechala vo svojom výkone a rýchlosti spracovania inšpirovať v automobilovom priemysle (konkrétne princípom turbodúchadla), je schopná zabezpečiť vyšší výkon a rýchlejšie spracovanie grafických požiadaviek pri súčasne nižšej spotrebe energie, než bývalo pri hraní graficky náročných hier zvykom. S GPU Turbo dôjde k zvýšeniu efektivity spracovania grafiky až o 60%, zatiaľ čo celková spotreba energie SoC (System on Chip) sa ušetrí o 30%.

Aktualizácia je od augusta dostupná pre modelový rad Huawei P20 a P20 Pro, rovnako ako pre smartfóny Huawei Mate 10, Mate 10 Pro a Mate RS. Ostatné modely sa dočkajú spustenia v priebehu septembra a novembra 2018.

Odhalenie GPU Turbo prichádza v ideálnom čase, keď obľuba mobilných hier celosvetovo rastie. Podľa analytickej spoločnosti IDC boli v roku 2017 výdavky za hry v mobilných zariadeniach viac ako dvakrát vyššie ako za hry na počítačoch a takmer štyrikrát vyššie ako za tradičné herné konzoly. Segment mobilných hier predstavuje celosvetovo 46,1 miliardy amerických dolárov, čo je 42% celkového trhu s príjmami z hazardných hier (ten za rok 2017 predstavoval celkovo 108,9 miliardy amerických dolárov), informovala spravodajská spoločnosť Newzoo, ktorá sa špecializuje na herný a mobilný priemysel.

Z novinky bude ťažiť aj rozšírená realita

Predstavená technológia je efektívnym príkladom toho, ako Huawei rieši problémy užívateľov prostredníctvom aktualizácií. Toto vylepšenie sa prejaví pri hraní graficky náročných hier, a to PUBG MOBILE a Mobile Legends: Bang Bang, teda dva hlavné multiplayerové tituly, pričom každý z nich má milióny aktívnych užívateľov. Podpora ďalších hier bude oznámená neskôr.

Optimalizácia GPU Turbo zaistí lepší herný zážitok aj majiteľom telefónov z dostupnejších cenových tried, a to bez nutnosti kupovať nový prístroj. Zvýšenie výkonu bude mať pozitívny vplyv aj na aplikácie využívajúce virtuálnu a rozšírenú realitu, zábavné aplikácie, online nakupovanie atď. Napríklad prostredníctvom virtuálnej alebo rozšírenej reality môžu užívatelia pomocou svojho smartfónu virtuálne “navštíviť” svoje obľúbené miesto, pričom budú mať pocit, ako by sa na ňom práve nachádzali.

Plán spustenia podpory GPU Turbo pre jednotlivé modelové série Huawei: