Kišš po odchode z ÚHP vstupuje do politiky, chcel by zvyšovať kvalitu života ľudí na Slovensku

Štefan Kišš nastúpil na rezort financií v roku 2005 ako analytik Inštitútu finančnej politiky , od roku 2007 viedol odbor štrukturálnych a verejných politík a v rokoch 2014 až 2015 pracoval ako zástupca ministerstva na Stálom zastúpení Európskej únie v Bruseli. V roku 2016 sa vrátil na Slovensko, aby založil ÚHP. Po Štefanovi Kiššovi bude vedením ÚHP na najbližšie obdobie poverený dlhoročný analytik a doterajší riaditeľ Investičnej autority Martin Haluš

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Do Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje ekonóm a doterajší riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš . Na tlačovej konferencii to ohlásil predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu "Keď som v máji 2022 dostal dôveru viesť PS, sľúbil som, že spravím všetko pre to, aby sme ľuďom na Slovensku vrátili nádej. Aby sme to ako PS dokázali, musíme byť plnoformátovou stranou. Takou, ktorá má kvalitných odborníkov a odborníčky na všetky hlavné problémy, ktorým čelia ľudia na Slovensku. Postupne predstavíme viacero popredných odborníkov, ktorí naši hnutie posilnili, a som veľmi rád, že prvým z nich je práve špičkový ekonóm Štefan Kišš," uviedol šéf progresívcov Šimečka."Štefan Kišš do Progresívneho Slovenska prináša 17 rokov skúseností s riadením verejných financií. Ako jeden z najvyššie postavených úradníkov na ministerstve financií narazil pod súčasným vedením na strop a z ÚHP odchádza. Slovensko však o takýchto odborníkov nemôže prichádzať. Najmä nie dnes, v čase vysokej inflácie a energetickej krízy. Štefan Kišš je výraznou posilou PS a budeme s ním spoločne pracovať na tom, aby sme ľuďom na Slovensku vrátili dôveru v politiku, ktorá sa dá robiť odborne, slušne a v ich prospech,” zdôraznil Šimečka.“Celý svoj pracovný život navrhujem a presadzujem riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života ľuďom na Slovensku. Príkladom je zavedenie hodnotenia verejných investícií, alebo Plán obnovy a odolnosti SR, ktorého som bol hlavným autorom. Ako štátny úradník som však narazil na strop možností niečo presadiť. Tento strop predstavuje súčasné politické vedenie krajiny, a preto odchádzam z ÚHP,“ uviedol Štefan Kišš a dodal, že nechce rezignovať na snahu pomáhať Slovensku. A preto prijal ponuku predsedu PS Michala Šimečku a vstupuje do politiky.„Vo vedení PS vidím rovnaké hodnoty, akými sa riadim ja - snahu prinášať odborné riešenia založené na skúsenostiach, bez zbytočných konfliktov, v prospech krajiny. Máme ambíciu pripraviť program, ktorý zvýši kvalitu života ľudí na Slovensku a pomôže obnoviť ich dôveru v politiku,” doplnil Kišš.