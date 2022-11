Na Slovensko prichádzajú najmä ľudia utekajúci pred konfliktom v Sýrii, podľa Guckého tu však ostávať nechcú

Najviac ľudí prichádza zo Sýrie

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Od konca minulého roku evidujeme na území Slovenska zvýšený počet migrantov, ktorí prichádzajú zo západného Balkánu, čomu sa prispôsobovalo aj koordinovanie výkonu služby policajtov v rámci krajských riaditeľstiev.Uviedol to v podcaste Ministerstva vnútra SR Zvnútra o vnútre riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Róbert Gucký. „Tento rok evidujeme už zhruba 180-percentný nárast oproti minulému roku, celkovo je nárast okolo 480 percent. Ide približne o 5 400 nelegálnych migrantov v rámci sekundárnej migrácie."Najväčší podiel nelegálnych migrantov tvoria utečenci zo Sýrie, čo sú ľudia utekajúci pred vojnovým konfliktom.„Aj európsky parlament upozornil členské krajiny únie, že k občanom Sýrie treba pristupovať ako k utečencom, teda pokúsiť sa riešiť ich status, no toto sa nám, žiaľ, v rámci EÚ veľmi nedarí. V najväčšej miere sú utečenci najmä muži v mladom veku, prípadne rodiny s deťmi, ku ktorým sa snažíme pristupovať osobitne," uviedol Gucký s tým, že dôvodom migrácie je okrem konfliktov v Sýrii a v Afganistane aj zmena klímy v rámci celého sveta, no taktiež ide o tzv. ekonomickú migráciu, a teda snahu dostať sa do krajiny s lepšími sociálnymi podmienkami.O migrantoch nachádzajúcich sa na území Slovenska Gucký uviedol, že „používajú Slovensko ako tranzitnú krajinu. Ich trasa ide cez západné Slovensko a potom hneď do Čiech. To znamená, že za hodinu až dve dokážu prejsť naším územím. Nemajú záujem ostať na našom území, pretože aj keď ich chytíme a ponúkneme im napríklad možnosť medzinárodnej ochrany, tak ju zásadne odmietajú, ako aj použitie krízového ubytovania. Jediný cieľ ich cesty je dostať sa do Českej republiky a do Nemecka. Pre Slovensko sa to zdá byť dobrá správa, no nie je dobrá pre Európu," vysvetlil Gucký.V zmysle hraničných kontrol s Českou republikou a problémami na cestách, ktoré s kontrolami súvisia, Gucký povedal, že tento postup nie je adekvátny.„Momentálne sú s Českou republikou veľmi ťažké rokovania, v podstate sú na bode nula, je tu neochota komunikovať alebo spolupracovať," uviedlo Gucký s tým, že Slovenská republika sa snažila riešiť túto otázku aj na stretnutí ministrov vnútra Českej republiky, Maďarska a Rakúska, kde predstavili návrh riešenia, s ktorým sa na rokovaní všetci stotožnili.„Praktické riešenie si však Česká republika vysvetlila po svojom a naďalej navracia osoby, ktoré sú nenavrátiteľné," vyjadril sa Gucký.Šéf hraničnej a cudzineckej polície taktiež prízvukuje, že Slovensko sa snaží rešpektovať právo pohybu.„V tomto kontexte môžem vyzdvihnúť spoluprácu s maďarskými orgánmi, poslali sme 40 policajtov do Maďarska na hranicu so Srbskom, maďarská strana posilnila kontrolu vlakov z Budapešti, ktoré smerujú na Slovensko, do Čiech a Nemecka, zvýšili sme počet hliadok v prihraničnom území s Maďarskom za našimi hranicami a aktuálne pripravujeme ponuku pre ostatné krajiny, aby sa k nám pripojili a mohli sme tak vytvoriť spoločné hliadky s Českou republikou na maďarskom území. Snažíme sa teda, aby kolóny na hraniciach nevznikali," uzavrel Gucký.