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24. júla 2026

Kišš upozornil na premrštené platy asistentov poslancov Hlasu, koaličná strana obvinenia progresívcov odmieta


Tagy: Platy Veda

Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamych lží. Opozičné



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669505593ffaf444196060 676x450 24.7.2026 (SITA.sk) - Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamych lží.


Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že vláda presunula takmer 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu a inovácie na bežnú prevádzku rezortov, platy a IT systémy. Strana zároveň kritizuje uzatvorenie viacerých dohôd s ľuďmi, ktorých považuje za personálne prepojených s predstaviteľmi strany Hlas-SD.

"Ide o typickú príživnícku schému falošných sociálnych demokratov z Hlasu. Tieto peniaze boli určené pre vedcov a vedkyne na Slovensku, namiesto toho ich Hlas transformoval na súkromné príjmy svojich blízkych ľudí. Máme informácie o niekoľkých lukratívnych dohodách s absolútne nekompetentnými ľuďmi," vyhlásil poslanec Národnej rady Štefan Kišš z Progresívneho Slovenska.

Hodinová sadzba


Ako príklad spomenul asistentku poslanca Hlasu Michala Barteka, ktorá podľa neho získala dohodu na činnosti súvisiace s implementáciou projektov vo vede a výskume za hodinovú odmenu 40 eur. Rovnakú hodinovú sadzbu má podľa PS dostávať aj herec, majiteľ modelingovej agentúry a zároveň bývalý asistent poslankyne Hlasu Pauly Puškárovej za prípravu koncepčných dokumentov pre Výskumnú a inovačnú autoritu. Tridsať eur za hodinu dostáva osoba blízka primátorovi Bánoviec nad Bebravou z Hlasu, ktorá spolupracovala s odsúdeným Jozefom Majským.

"Pozdravujem ministra financií Ladislava Kamenického. Prikazujú ľuďom uťahovať opasky, ale svojim ľuďom doprajú zo štátnych peňazí," poukázal Kišš. PS v tejto súvislosti podáva žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle infozákona. Poukazuje na to, že všetky tieto zmluvy sú podpísané a platné.

Hlas obvinenia odmieta


"Otázka znie, koľko takýchto premrštených platov už štát vyplatil – podľa našich informácií ide o ľudí, ktorých na úrade nikto nikdy nevidel. Budeme sa preto pýtať, kde sú výstupy, kde sú analýzy, kde sú výkazy odpracovaných hodín, kto týchto ľudí vybral a s kým súťažili, a kto rozhodol, že ich práca má hodnotu 40, 50 alebo 70 eur za hodinu," dodal Kišš.

Hlas obvinenia odmieta. "Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky, vrátane priamych lží. Ak však už progresívci nedokážu predstaviť žiadnu programovú alternatívu pre Slovensko, mali by sa aspoň sústrediť na vysvetľovanie vlastných problémov so svojím financovaním a kauzou okolo rodiny pána Šimečku, ktorú sa za každú cenu snažia niečím prekryť," uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie strany Hlas.


Zdroj: SITA.sk - Kišš upozornil na premrštené platy asistentov poslancov Hlasu, koaličná strana obvinenia progresívcov odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Platy Veda
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