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24. júla 2026

Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO


Tagy: Banková lúpež Úkladná vražda Vyšetrovanie

Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na ...



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752822730_1814663339916181_8087924626277724204_n 676x450 24.7.2026 (SITA.sk) - Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na obhajobu.


Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru ukončil prípravné konanie v prípade úkladnej vraždy spojenej s bankovou lúpežou ešte z roku 2011 a predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Ako polícia ďalej informovala na sociálnej sieti, išlo o mimoriadne náročný prípad, ktorého dokončenie komplikovali výkony trestov oboch obvinených v Rakúsku, ich nesúhlas s vydaním na Slovensko a nevyhnutnosť zabezpečiť ich prítomnosť prostredníctvom nástrojov medzinárodnej justičnej spolupráce.

Dôkazný reťazec


Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na obhajobu. Následne uskutočnil množstvo ďalších procesných úkonov a ich výsledky vyhodnotil jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach. Tým podľa polície dotvoril ucelený dôkazný reťazec, ktorý umožnil ukončiť prípravné konanie návrhom na podanie obžaloby.

„Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Z bezpečnostných schránok mali odcudziť ich obsah a následne založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2,1 milióna eur,“ uviedla polícia s tým, že v jednej zo schránok sa údajne nachádzalo 800-tisíc eur, ktoré patrili poškodenému.

Podanie obžaloby


Ten následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou dva milióny eur. Skupina preto rozhodla o jeho odstránení. „Dňa 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol,“ doplnila polícia.

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Obvinení muži momentálne čelia trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou, zločin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. „O podaní obžaloby a ďalšom procesnom postupe rozhodne dozorový prokurátor," dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banková lúpež Úkladná vražda Vyšetrovanie
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