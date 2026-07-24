|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. júla 2026
Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO
Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na ...
Zdieľať
24.7.2026 (SITA.sk) - Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na obhajobu.
Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru ukončil prípravné konanie v prípade úkladnej vraždy spojenej s bankovou lúpežou ešte z roku 2011 a predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Ako polícia ďalej informovala na sociálnej sieti, išlo o mimoriadne náročný prípad, ktorého dokončenie komplikovali výkony trestov oboch obvinených v Rakúsku, ich nesúhlas s vydaním na Slovensko a nevyhnutnosť zabezpečiť ich prítomnosť prostredníctvom nástrojov medzinárodnej justičnej spolupráce.
Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na obhajobu. Následne uskutočnil množstvo ďalších procesných úkonov a ich výsledky vyhodnotil jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach. Tým podľa polície dotvoril ucelený dôkazný reťazec, ktorý umožnil ukončiť prípravné konanie návrhom na podanie obžaloby.
„Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Z bezpečnostných schránok mali odcudziť ich obsah a následne založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2,1 milióna eur,“ uviedla polícia s tým, že v jednej zo schránok sa údajne nachádzalo 800-tisíc eur, ktoré patrili poškodenému.
Ten následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou dva milióny eur. Skupina preto rozhodla o jeho odstránení. „Dňa 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol,“ doplnila polícia.
Obvinení muži momentálne čelia trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou, zločin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. „O podaní obžaloby a ďalšom procesnom postupe rozhodne dozorový prokurátor," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru ukončil prípravné konanie v prípade úkladnej vraždy spojenej s bankovou lúpežou ešte z roku 2011 a predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Ako polícia ďalej informovala na sociálnej sieti, išlo o mimoriadne náročný prípad, ktorého dokončenie komplikovali výkony trestov oboch obvinených v Rakúsku, ich nesúhlas s vydaním na Slovensko a nevyhnutnosť zabezpečiť ich prítomnosť prostredníctvom nástrojov medzinárodnej justičnej spolupráce.
Dôkazný reťazec
Po vyriešení komplikácií a zabezpečení prítomnosti obvinených na Slovensku vyšetrovateľ podľa polície vykonal rozhodujúce dôkazy za ich účasti a pri plnom uplatnení práva na obhajobu. Následne uskutočnil množstvo ďalších procesných úkonov a ich výsledky vyhodnotil jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach. Tým podľa polície dotvoril ucelený dôkazný reťazec, ktorý umožnil ukončiť prípravné konanie návrhom na podanie obžaloby.
„Podľa výsledkov vyšetrovania mali obvinení spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť trezorovú miestnosť pobočky banky v Galante. Z bezpečnostných schránok mali odcudziť ich obsah a následne založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2,1 milióna eur,“ uviedla polícia s tým, že v jednej zo schránok sa údajne nachádzalo 800-tisíc eur, ktoré patrili poškodenému.
Podanie obžaloby
Ten následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou dva milióny eur. Skupina preto rozhodla o jeho odstránení. „Dňa 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol,“ doplnila polícia.
Obvinení muži momentálne čelia trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou, zločin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. „O podaní obžaloby a ďalšom procesnom postupe rozhodne dozorový prokurátor," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Po rokoch prišiel posun v prípade vraždy po lúpeži banky v Galante, polícia navrhla obžalobu dvoch mužov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kišš upozornil na premrštené platy asistentov poslancov Hlasu, koaličná strana obvinenia progresívcov odmieta
Kišš upozornil na premrštené platy asistentov poslancov Hlasu, koaličná strana obvinenia progresívcov odmieta
<< predchádzajúci článok
Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných, vyhlásil Fico. Blaha hovorí o nechutných hrách
Slovensko nebolo, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných, vyhlásil Fico. Blaha hovorí o nechutných hrách