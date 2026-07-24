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24. júla 2026

Maďarské úrady nariadili preveriť zebry spájané s Orbánom, začalo sa veľké počítanie pruhov


Tagy: bývalý maďarský premiér exotické zvieratá Maďarská vláda vyšetrovanie podvodu

Zvieratá z luxusného panstva spájaného s expremiérom sa stali symbolom papalášstva. Teraz ich preverujú úrady pre „totálny chaos“. Maďarské úrady začali vyšetrovanie chovu zebier, ktoré sa ...



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gettyimages 867131728 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Zvieratá z luxusného panstva spájaného s expremiérom sa stali symbolom papalášstva. Teraz ich preverujú úrady pre „totálny chaos“.


Maďarské úrady začali vyšetrovanie chovu zebier, ktoré sa počas vlády Viktora Orbána stali nečakaným symbolom údajných korupčných praktík a okázalého životného štýlu mocenských elít.

Minister životného prostredia László Gajdos v piatok oznámil, že okolo 17 zvierat panuje „totálny chaos“, a nariadil komplexnú kontrolu.

Maďarskí milovníci zebier


Zebry sa do centra pozornosti dostali koncom minulého roka, keď ich nakrútili na pozemkoch pri luxusnom sídle Hatvanpuszta, ktoré formálne patrí Orbánovmu otcovi.

Samotné pozemky aj stádo vlastní poľovnícke združenie miliardára Lörinca Mészárosa, jedného z najbližších spojencov bývalého premiéra.

„Prevažná väčšina zebier nemá doklad o pôvode. Väčšina dokumentácie bola vyhotovená dodatočne a o niektorých zvieratách nevieme vôbec nič,“ uviedol minister.

Nenechajú to len tak


Minister dodal, že jedna zo zebier sa do evidencie dostala až po tom, ako spolu s ďalšími dvoma ušla cez nedostatočné oplotenie a v zime zamrzla.

„Toto nenecháme len tak!“ vyhlásil bývalý zoológ, ktorý dnes vedie rezort životného prostredia.

Magyar to ukončil


Mészárosovo poľovnícke združenie vlani tvrdilo, že všetky exotické zvieratá chová v súlade so zákonom a zachránilo ich z nevhodných podmienok.

Orbánova 16 rokov trvajúca vláda sa skončila po aprílových voľbách. Nový premiér Péter Magyar, ktorý sľuboval tvrdý boj proti korupcii, už spustil sériu auditov a vyšetrovaní podozrivých prípadov z obdobia predchádzajúcej vlády.


Zdroj: SITA.sk - Maďarské úrady nariadili preveriť zebry spájané s Orbánom, začalo sa veľké počítanie pruhov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý maďarský premiér exotické zvieratá Maďarská vláda vyšetrovanie podvodu
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