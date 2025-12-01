Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
01. decembra 2025

Kuracina: Vzorky zbraní od Grand Power skúšajú na Lešti, vojaci sú s nimi spokojní – VIDEO


Vzorky zbraní od spoločnosti Grand Power sú v Centre výcviku Lešť. Vojaci sú s nimi podľa konštruktéra, majiteľa a ...



vlcsnap 2025 11 23 13h16m55s154 3 676x380 1.12.2025 (SITA.sk) - Vzorky zbraní od spoločnosti Grand Power sú v Centre výcviku Lešť. Vojaci sú s nimi podľa konštruktéra, majiteľa a riaditeľa zbrojárskej továrne Jaroslava Kuracinu spokojní. To, či bude jeho firma prezbrojovať slovenskú armádu, nateraz podľa jeho slov ešte nie je známe.

Potenciálne prezbrojenie armády


Ja budem rád, moji zamestnanci budú radi, ak k niečomu takému dôjde. Do dnešného dňa však nevieme, či to bude tak, alebo onak,“ uviedol Kuracina v rozhovore Štúdia SITA.

Kuracina však potvrdil, že ministerstvo si vypýtalo vzorky ich zbraní na posúdenie a aj to, že vzorky sú už v Centre výcviku Lešť. „Je pravda, že sú s nimi spokojní, no čo bude ďalej, na to ešte neviem odpovedať,“ dodal konštruktér.



Vzťahy s ministrom obrany


Vzťahy s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) vníma už dnes ako neutrálne.

V minulosti sme nemali žiadne obchodné vzťahy. Pri prezbrojovaní polície, keď bol ešte ministrom vnútra, bola tam určitá animozita,“ priznal Kuracina s tým, že kvituje a berie slová ministra o tom, že ich vzájomné vzťahy, aj keď neboli v minulosti ideálne, nesmú byť prekážkou toho, aby mala slovenská armáda kvalitné zbrane slovenskej výroby.


Grand Power a domáca kvalita


Kuracina je názoru, že je správne podporovať domácu výrobu. Vláda to súčasne má aj vo svojom programovom vyhlásení. Kuracina preto verí, že minister sa programového vyhlásenia bude držať a že to tak aj naozaj bude.

Ak by bol však vyhlásený aj medzinárodný tender na prezbrojenie armády, Grand Power sa ho podľa Kuracinu nebojí. Stojí si za kvalitou zbraní, ich parametrami, prijateľnými cenami a vzhľadom na výrobu na Slovensku aj rýchlymi dodávkami.




>>> Celý rozhovor s Jaroslavom Kuracinom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Kuracina: Vzorky zbraní od Grand Power skúšajú na Lešti, vojaci sú s nimi spokojní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

