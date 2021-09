KĽDR testuje trpezlivosť Južnej Kórei, po odpálení ďalšej rakety posilnilo ostražitosť aj Japonsko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) v utorok vystrelila do mora strelu krátkeho doletu. Tento mesiac je to už po tretí raz, čo Severná Kórea pálila zo svojho arzenálu.Juhokórejská armáda uviedla, že objekt, ktorý vypálili zo severokórejskej provincie Čagang, letel k vodám na východe. Ďalšie podrobnosti podrobili analýze. Neskôr juhokórejská vláda na mimoriadnom stretnutí Národnej bezpečnostnej rady vyjadrila poľutovanie nad vystrelením rakety krátkeho doletu.Indicko-tichomorské velenie americkej armády uviedlo, že vystrelenie rakety nepredstavovalo bezprostrednú hrozbu, ale poukázalo na „destabilizujúci vplyv“ severokórejského nepovoleného zbrojného programu. Japonský premiér Jošihide Suga zase povedal, že KĽDR mohla vystreliť balistickú strelu a jeho vláda posilnila ostražitosť a pozorovanie.KĽDR odpálila raketu len tri dni po tom, čo zopakovala svoju ponuku podmienených rokovaní s Južnou Kóreou. Podľa niektorých odborníkov je odpálenie strely pravdepodobne testom toho, ako Soul zareaguje. Severná Kórea potrebuje svojho južného suseda na to, aby presvedčil Washington k uvoľneniu sankcií a ďalším ústupkom.