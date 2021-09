Prezidentka Čaputová sa v prejave vyhla niektorým otázkam a kto čakal zdrvujúcu kritiku vlády, bol sklamaný

Vyjadrenia na adresu nezaočkovaných

Varovanie pred účelovými riešeniami

Reakcie na prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 - Kto čakal, že prejav hlavy štátu bude obsahovať zdrvujúcu kritiku vlády, bol určite sklamaný. Nesnažila sa ísť do ostrého konfliktu, ale pôsobila zmierlivým dojmom.Politológ Juraj Marušiak to povedal pre agentúru SITA po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pléne parlamentu so správou o stave republiky. Podľa politológa hlava štátu bola naopak dosť kritická v tej časti prejavu, kde hovorila o právnom štáte.„Skôr nepriamo ako priamo kritizovala niektoré aspekty vládnej politiky. Napríklad agresívne vyjadrenia na adresu nezaočkovaných, ktoré skôr zhoršujú situáciu, čo sa týka očkovania,“ povedal politológ. Podľa neho Čaputová veľmi opatrne naznačovala kritiku pandemickej politiky vlády.Politológ uviedol, že prezidentka venovala veľkú pozornosť otázkam právneho štátu a situácii v orgánoch činných v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú viaceré korupčné kauzy.„Myslím si, že tu bola dosť kritická a nesnažila sa postaviť na jednu alebo druhú stranu. Čo je však dôležité, konštatovala, že akýkoľvek ozdravný proces v spoločnosti vrátane vysporiadania sa s korupciou sa musí udiať zákonným spôsobom,“ zhodnotil Marušiak. Podľa neho hlava štátu, aj keď nie ostro, tak varovala pred účelovými riešeniami, ktoré môžu situáciu v silových štruktúrach len zhoršiť.Marušiak upozornil, že Čaputová sa vyhla niektorým otázkam, ktoré sú podľa neho dôležité ako napríklad sociálny dialóg. „Tu je jasné, že prezidentka sa nechce dostať do konfliktu so súčasnou vládou. Je evidentné, že s premiérom Eduardom Hegerom vychádza podstatne lepšie ako s bývalým premiérom Igorom Matovičom,“ dodal politológ.