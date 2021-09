Môžu sa hnevať koľko chcú, do roboty musia chodiť, odkázal Fico vládnym poslancom

Rozhodnutie generálnej prokuratúry Fica šokovalo

Obvinenie na politickú objednávku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v piatok 3. septembra opätovne požiadala o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s návrhom na odvolanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico. Schôdza sa musí uskutočniť do siedmich dní. „Môžu sa hnevať poslanci vládnej koalície koľko chcú, do roboty musia chodiť,“ povedal predseda Smeru-SD.Pod návrh na odvolanie Mikulca sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci zo strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) , skupina okolo poslanca Tomáša Tarabu a bývalý člen klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Martin Čepček Smer-SD inicioval schôdzu k odvolávaniu Mikulca v júli. Pre neuznášaniaschopnosť parlamentu sa presunula na riadnu septembrovú schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Koncom augusta podal Smer-SD nový návrh, ale schôdza sa tiež nezačala pre obštrukciu vládnych poslancov.V sále nebol dostatok poslancov a odvolávanie Mikulca sa opäť presunulo na riadnu schôdzu v polovici septembra. Pri odôvodnení návrhu na odvolanie ministra vnútra sa Fico vrátil k rozhodnutiu generálnej prokuratúry o zrušení obvinenia bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS Podľa šéfa Smeru-SD ešte na jar tohto roku padlo rozhodnutie „zbaviť sa Pčolinského“, lebo rozprával o manipulácii trestných konaní a „rozbíjal celý systém na likvidáciu opozície“. Fico označil rozhodnutie generálnej prokuratúry o zbavení obvinenia Pčolinského za ešte prelomovejšie rozhodnutie ako správu SIS, ktorá mala hovoriť o manipulácii s trestnými konaniami.Podľa šéfa Smeru sa obvinenie Pčolinského robilo na politickú objednávku. Opýtal sa, kto bude niesť zodpovednosť za to, že si dovolil takúto „politickú obludnosť“. Prvým by mal byť podľa Fica minister Mikulec a druhým špeciálny prokurátor Daniel Lipšic Smer-SD bude podľa jeho slov študovať všetky možnosti ako Lipšica „vyhnať“ zo špeciálnej prokuratúry. Na adresu Lipšica Fico povedal, že ide o „politického gaunera a politika, ktorý nenávidí opozíciu a slúži Matovičovi“.Fico uviedol, že vidí rozvrat demokracie a právneho štátu v priamom prenose. Šokovalo ho, aký priestor dávajú médiá autokratickým vyjadreniam namiereným proti generálnej prokuratúre a opozícii.Za mimoriadne nebezpečné označil vyjadrenia typu, že generálna prokuratúra zmarila spravodlivý súdny proces s Pčolinským. Líder Smeru-SD tiež vyjadril obavy z revanšu, ktorý on chce. „Ideme do najhoršieho obdobia v dejinách slovenskej histórie, toto tu nikdy nebolo,“ poznamenal Fico.