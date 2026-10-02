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02. októbra 2026
Kličko: Rusi trhajú Kyjev na kusy, život v mieri sa už nedá predstierať
Kyjev bol doposiaľ vo veľkej miere ušetrený ničenia, aké zasiahlo oblasti pri fronte, to však už podľa neho neplatí. Ruské útoky na kľúčovú infraštruktúru ukrajinskej metropoly „trhajú ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev bol doposiaľ vo veľkej miere ušetrený ničenia, aké zasiahlo oblasti pri fronte, to však už podľa neho neplatí.
Ruské útoky na kľúčovú infraštruktúru ukrajinskej metropoly „trhajú Kyjev na kusy“, vyhlásil v piatok kyjevský starosta Vitalij Kličko potom, ako útoky na mosty ochromili dopravu v celom meste.
Úrady museli uzavrieť jeden z hlavných mostov spájajúcich východnú a západnú časť Kyjeva, ktorý bol viackrát zasiahnutý, a po sérii útokov prúdovými dronmi obmedzili premávku na ďalšom z nich. V meste vznikali rozsiahle zápchy, v ktorých obyvatelia uviazli na dlhé hodiny.
Od začiatku vojny sa boje sústreďovali najmä na východ Ukrajiny a Kyjev bol doposiaľ vo veľkej miere ušetrený ničenia, aké zasiahlo oblasti pri fronte. To však už podľa Klička neplatí.
„Hlavné mesto sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii. Už nie je možné predstierať, že žijeme ako v mieri. Nepriateľ trhá Kyjev na kusy,“ napísal na Telegrame.
Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z porušovania pravidiel ozbrojených konfliktov rozsiahlymi útokmi na civilné oblasti. Kremeľ tieto obvinenia odmieta.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že Putin minulý mesiac vyhlásil, že „už neexistujú žiadne pravidlá“. Odvolal sa pritom na informácie od spravodajských služieb a osôb z okolia šéfa Kremľa. „Rusom sa nás nepodarilo okupovať. Preto teraz pristupujú k masívnym útokom a masovému zabíjaniu,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident zároveň vyzval na sprísnenie sankcií, ktoré by Rusku zabránili vyrábať prúdové drony. Podľa neho je ich produkcia kriticky závislá od zahraničných komponentov. „Každý ruský dron možno v skutočnosti zastaviť už na výrobnej linke. Potrebná je len politická vôľa týchto krajín,“ uviedol Zelenskyj.
Pri najnovších ruských útokoch zahynul v Kyjeve jeden človek a najmenej dvaja ďalší utrpeli zranenia po zásahu 25-poschodovej obytnej budovy na juhovýchode mesta. V Charkove na východe krajiny si ruské ostreľovanie obytných štvrtí vyžiadalo dve obete a desiatky zranených, uviedol na Telegrame jeho starosta Ihor Terechov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kličko: Rusi trhajú Kyjev na kusy, život v mieri sa už nedá predstierať © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky na kľúčovú infraštruktúru ukrajinskej metropoly „trhajú Kyjev na kusy“, vyhlásil v piatok kyjevský starosta Vitalij Kličko potom, ako útoky na mosty ochromili dopravu v celom meste.
Koniec predstierania
Úrady museli uzavrieť jeden z hlavných mostov spájajúcich východnú a západnú časť Kyjeva, ktorý bol viackrát zasiahnutý, a po sérii útokov prúdovými dronmi obmedzili premávku na ďalšom z nich. V meste vznikali rozsiahle zápchy, v ktorých obyvatelia uviazli na dlhé hodiny.
Od začiatku vojny sa boje sústreďovali najmä na východ Ukrajiny a Kyjev bol doposiaľ vo veľkej miere ušetrený ničenia, aké zasiahlo oblasti pri fronte. To však už podľa Klička neplatí.
„Hlavné mesto sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii. Už nie je možné predstierať, že žijeme ako v mieri. Nepriateľ trhá Kyjev na kusy,“ napísal na Telegrame.
Putin zrušil pravidlá
Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z porušovania pravidiel ozbrojených konfliktov rozsiahlymi útokmi na civilné oblasti. Kremeľ tieto obvinenia odmieta.
Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že Putin minulý mesiac vyhlásil, že „už neexistujú žiadne pravidlá“. Odvolal sa pritom na informácie od spravodajských služieb a osôb z okolia šéfa Kremľa. „Rusom sa nás nepodarilo okupovať. Preto teraz pristupujú k masívnym útokom a masovému zabíjaniu,“ povedal Zelenskyj.
We know from intelligence and some people around Putin that at the beginning of September Putin said, “No rules now.” The Russians couldn’t occupy us. So now they are doing massive attacks and massive killings. And of course they want to go after our bridges and, from what we… pic.twitter.com/QgPacJKqjb— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2026
Ukrajinský prezident zároveň vyzval na sprísnenie sankcií, ktoré by Rusku zabránili vyrábať prúdové drony. Podľa neho je ich produkcia kriticky závislá od zahraničných komponentov. „Každý ruský dron možno v skutočnosti zastaviť už na výrobnej linke. Potrebná je len politická vôľa týchto krajín,“ uviedol Zelenskyj.
Obete v Kyjeve aj Charkove
Pri najnovších ruských útokoch zahynul v Kyjeve jeden človek a najmenej dvaja ďalší utrpeli zranenia po zásahu 25-poschodovej obytnej budovy na juhovýchode mesta. V Charkove na východe krajiny si ruské ostreľovanie obytných štvrtí vyžiadalo dve obete a desiatky zranených, uviedol na Telegrame jeho starosta Ihor Terechov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kličko: Rusi trhajú Kyjev na kusy, život v mieri sa už nedá predstierať © SITA Všetky práva vyhradené.
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