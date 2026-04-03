Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. apríla 2026

Klienti Centra sociálnych služieb v Medveďove vymenili veľkokapacitné zariadenie za domácnosti


Tagy: Bývanie Sociálne služby znevýhodnení ľudia

Trnavský samosprávny kraj otvoril v Medveďove v okrese Dunajská Streda dva objekty podporovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením. Už od 1. apríla tam ...



Zdieľať
69cbcd7a487e6801371720 676x451 3.4.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj otvoril v Medveďove v okrese Dunajská Streda dva objekty podporovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením. Už od 1. apríla tam bývajú klienti Centra sociálnych služieb Medveďov, ktorí vymenili veľkokapacitné zariadenie za domov rodinného typu.


„Služby budeme poskytovať v samostatných domácnostiach, pričom v každom objekte nájde nový domov 12 klientov. V oboch budovách sú 1 a 2-lôžkové izby, hygienické zariadenie, kuchyne so spoločenskou časťou, samostatné zázemie pre personál a technické miestnosti, čo nám umožní poskytovať odbornú asistenciu v rodinnej atmosfére,“ priblížil riaditeľ Centra sociálnych služieb Medveďov Vladislav Kmeť.

Architektonické riešenie domov kladie dôraz na bezpečnosť a bezbariérovosť, čím vytvára priateľské podmienky pre samostatný život klientov. Prvá budova je rozdelená na dve bytové jednotky, každá pre šiestich obyvateľov. Druhý objekt pozostáva z troch samostatných bytov, pričom v každom z nich nájdu zázemie štyria prijímatelia.

„Naším cieľom je, aby klienti nežili v ústraní, ale stali sa súčasťou susedstiev a bežného života. Dnešné otvorenie moderných domov v Medveďove potvrdzuje náš záväzok rozširovať sieť moderných služieb po celom kraji. Verím, že v nových priestoroch nájdu budúci obyvatelia pocit bezpečia a skutočný druhý domov,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Na tento zámer kraj pôvodne získal príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 2,6 milióna eur. Po verejnom obstarávaní sa celkové náklady na výstavbu a vybavenie podarilo znížiť na 1,93 milióna eur.


Zdroj: SITA.sk - Klienti Centra sociálnych služieb v Medveďove vymenili veľkokapacitné zariadenie za domácnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývanie Sociálne služby znevýhodnení ľudia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 