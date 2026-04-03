Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
03. apríla 2026
Klienti Centra sociálnych služieb v Medveďove vymenili veľkokapacitné zariadenie za domácnosti
Trnavský samosprávny kraj otvoril v Medveďove v okrese Dunajská Streda dva objekty podporovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením. Už od 1. apríla tam ...
3.4.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj otvoril v Medveďove v okrese Dunajská Streda dva objekty podporovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením. Už od 1. apríla tam bývajú klienti Centra sociálnych služieb Medveďov, ktorí vymenili veľkokapacitné zariadenie za domov rodinného typu.
„Služby budeme poskytovať v samostatných domácnostiach, pričom v každom objekte nájde nový domov 12 klientov. V oboch budovách sú 1 a 2-lôžkové izby, hygienické zariadenie, kuchyne so spoločenskou časťou, samostatné zázemie pre personál a technické miestnosti, čo nám umožní poskytovať odbornú asistenciu v rodinnej atmosfére,“ priblížil riaditeľ Centra sociálnych služieb Medveďov Vladislav Kmeť.
Architektonické riešenie domov kladie dôraz na bezpečnosť a bezbariérovosť, čím vytvára priateľské podmienky pre samostatný život klientov. Prvá budova je rozdelená na dve bytové jednotky, každá pre šiestich obyvateľov. Druhý objekt pozostáva z troch samostatných bytov, pričom v každom z nich nájdu zázemie štyria prijímatelia.
„Naším cieľom je, aby klienti nežili v ústraní, ale stali sa súčasťou susedstiev a bežného života. Dnešné otvorenie moderných domov v Medveďove potvrdzuje náš záväzok rozširovať sieť moderných služieb po celom kraji. Verím, že v nových priestoroch nájdu budúci obyvatelia pocit bezpečia a skutočný druhý domov,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.
Na tento zámer kraj pôvodne získal príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 2,6 milióna eur. Po verejnom obstarávaní sa celkové náklady na výstavbu a vybavenie podarilo znížiť na 1,93 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Klienti Centra sociálnych služieb v Medveďove vymenili veľkokapacitné zariadenie za domácnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
