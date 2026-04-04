Obete trestných činov získajú viac podpory, v Malackách otvorili novú informačnú kanceláriu – FOTO

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) otvorilo v Malackách novú informačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Ako informovalo komunikačné oddelenie ministerstva, tá poskytne bezpečný priestor, základnú orientáciu a nasmerovanie na odbornú pomoc v čase, keď to obete najviac potrebujú.
„Neustále vyhodnocujeme potreby regiónov a rozširujeme pomoc do okresných miest. Záleží nám na maximálnej dostupnosti pre obete v teréne – aby nemuseli cestovať desiatky či stovky kilometrov do krajských miest," uviedla na otvorení prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.
Sieť kancelárií sa rozširuje
Malacky sú po Poprade, Michalovciach, Ružomberku, Prievidzi a Leviciach šiestou lokalitou v rámci série plánovaných oficiálnych otvorení. Nasledovať budú ešte dve vybrané okresné mestá. Informačné kancelárie poskytnú obetiam bezpečný priestor, empaticky ich vypočujú a odborne usmernia.
„Situáciu obete je potrebné stabilizovať, informovať ju o jej právach a pomôcť jej zorientovať sa v systéme trestného konania a v dostupných možnostiach odbornej pomoci vrátane právnej, psychologickej a sociálnej podpory, ktorú v prípade potreby zabezpečujú príslušné odborne spôsobilé subjekty, na ktoré je klient nasmerovaný," vysvetlil rezort vnútra.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
„Samotný zásah polície často nestačí na to, aby sa situácia obete skutočne vyriešila. Najmä krátko po čine býva obeť v šoku, nevie sa zorientovať a nerozumie svojim právam ani tomu, akú pomoc môže dostať. Ak v tej chvíli chýba podpora zameraná priamo na jej potreby, trauma sa môže ešte prehĺbiť a obeť môže stratiť chuť spolupracovať s políciou,“ skonštatoval riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.
Osveta a spolupráca s odborníkmi
Informačné kancelárie realizujú aj aktivity osvetovej činnosti zamerané najmä na osoby prvého kontaktu (učitelia, pracovníci komunitných centier a pod.), ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s ohrozenými cieľovými skupinami (seniori, mládež, deti v inštitucionálnej starostlivosti a pod.) v záujme posilnenia identifikácie a nasmerovania obetí k dostupnej pomoci.
„Kompetencie informačných kancelárií sú jasné – nenahrádzajú políciu ani neposkytujú právne služby. Ich úlohou je prepájať obete s odbornou pomocou. Preto je kľúčová spolupráca s partnermi, ktorí majú v systéme pomoci dôležitú úlohu," dodalo MV SR. Zriadenie informačných kancelárií je realizované s finančnou podporou v rámci Programu Slovensko, prostredníctvom národného projektu Zvýšenie odolnosti mäkkých cieľov prostredníctvom posilňovania odborných kapacít a služieb prevencie kriminality v SR.
Súčasť celonárodnej kampane
Informačné kancelárie pre obete trestných činov od roku 2019 pomohli 5720 obetiam trestných činov, pričom najčastejší druh udalostí z hľadiska trestnej činnosti bol podvod, domáce násilie, vydieranie a nebezpečné vyhrážanie. Podľa ministerstva je samospráva druhý najčastejší partner distribuujúci klienta na informačnú kanceláriu a až 51 percent klientov pred návštevou informačnej kancelárie nenahlásilo svoj prípad polícii.
Informačné kancelárie sú súčasťou celonárodnej kampane MV SR Prelom ticho - Bezpečne na školách, realizovanej v odbornej spolupráci s ministerstvom školstva. Školy sa na tematické semináre a praktické nácviky prihlasujú prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke Prevencie kriminality MV SR.