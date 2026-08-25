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25. augusta 2026
Popravy protivládnych demonštrantov v Iráne sa musia zastaviť, vyhlásil Trump
Americký prezident označil situáciu za humanitárnu krízu a vyzval Teherán, aby okamžite zastavil popravy. Americký prezident Donald ...
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Americký prezident Donald Trump v utorok ostro odsúdil rastúci počet popráv v Iráne, ktoré sa týkajú ľudí údajne zapojených do masových protivládnych protestov pred začiatkom vojny na Blízkom východe.
Humanitárna kríza
Trump situáciu označil za humanitárnu krízu a vyzval iránske úrady, aby popravy okamžite zastavili.
„Je to humanitárna kríza obrovských rozmerov a musí sa zastaviť, OKAMŽITE,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Protesty v Iráne sa začali koncom decembra pre rastúce životné náklady, no rýchlo sa zmenili na rozsiahle demonštrácie proti vláde.
Popravy nerušene pokračujú
Iránske úrady informovali o viac ako tritisíc obetiach, pričom násilie pripísali „teroristickým činom“ organizovaným Spojenými štátmi a Izraelom.
Zahraničné ľudskoprávne organizácie však uviedli, že počet obetí bol výrazne vyšší a bezpečnostné sily strieľali do demonštrantov.
Začiatkom augusta viac ako 30 krajín odsúdilo pokračujúce popravy protestujúcich v Iráne a používanie trestu smrti. Odvtedy boli v súvislosti s protestmi popravení najmenej ďalší traja ľudia.
Zdroj: SITA.sk - Popravy protivládnych demonštrantov v Iráne sa musia zastaviť, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
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