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16. júna 2026
Klopp čelí v Nemecku kritike za poznámky na adresu Nagelsmanna
Tagy: MS vo futbale 2026
Bývalí nemeckí reprezentanti reagujú na kontroverzný komentár Jürgena Kloppa počas prenosu MS 2026 medzi Nemeckom a Curacaom. Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp sa ocitol pod paľbou kritiky po ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Bývalí nemeckí reprezentanti reagujú na kontroverzný komentár Jürgena Kloppa počas prenosu MS 2026 medzi Nemeckom a Curacaom.
Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp sa ocitol pod paľbou kritiky po vyjadreniach o kormidelníkovi nemeckej reprezentácie Julianovi Nagelsmannovi počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Niekdajší kouč FC Liverpool ako televízny expert spolu s Thomasom Müllerom komentoval zápas Nemecka proti Curacau a kritizoval základnú zostavu Nagelsmanna.
Poznamenal, že by si vybral iný tím a dodal: "Našťastie si tím stále vyberá Julian Nagelsmann – zatiaľ." Po víťazstve Nemecka 7:1 sa viacerí bývalí hráči vyjadrili k týmto slovám.
Najviac výrazná bola reakcia Lothara Matthäusa, rekordéra v počte štartov v národnom tíme (150 duelov, pozn.), ktorý povedal, že "takéto poznámky neprispievajú k jednoduchosti Nagelsmannovej práce a bolo vy zaujímavé vedieť, ako by Klopp reagoval, keby zažil podobnú situáciu ako tréner v Lige majstrov".
Stefan Effenberg tiež označil Kloppove slová za "neprípustné". "Môžete takú poznámku urobiť v bare pri pive, ale určite nie pred miliónmi televíznych divákov. Je to jasné 'nie'," poznamenal.
Klopp sa následne ospravedlnil: "Mohol by som sa udrieť do tváre za to, čo som povedal. Jednoducho mi to vyšlo z úst bez rozmýšľania – nemá to žiadny význam."
Nagelsmann na otázku ohľadom tejto diskusie nereagoval priamo, povedal iba: "Nemecko má veľa expertov - Thomas a Jürgen sú dobrí chalani. Dosiahli v futbale veľa úspechov. Môžu hovoriť, čo chcú. Tak to proste je."
Jürgen Klopp skončil na lavičke FC Liverpool v máji 2024, no opakovane sa hovorilo o jeho možnom nástupe na post trénera nemeckej reprezentácie. Počas MS 2026 však pôsobí ako televízny expert spoločne s Thomasom Müllerom, bývalou oporou výberu Nemecka a Bayernu Mníchov.
Zdroj: SITA.sk - Klopp čelí v Nemecku kritike za poznámky na adresu Nagelsmanna © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp sa ocitol pod paľbou kritiky po vyjadreniach o kormidelníkovi nemeckej reprezentácie Julianovi Nagelsmannovi počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Niekdajší kouč FC Liverpool ako televízny expert spolu s Thomasom Müllerom komentoval zápas Nemecka proti Curacau a kritizoval základnú zostavu Nagelsmanna.
Poznamenal, že by si vybral iný tím a dodal: "Našťastie si tím stále vyberá Julian Nagelsmann – zatiaľ." Po víťazstve Nemecka 7:1 sa viacerí bývalí hráči vyjadrili k týmto slovám.
Najviac výrazná bola reakcia Lothara Matthäusa, rekordéra v počte štartov v národnom tíme (150 duelov, pozn.), ktorý povedal, že "takéto poznámky neprispievajú k jednoduchosti Nagelsmannovej práce a bolo vy zaujímavé vedieť, ako by Klopp reagoval, keby zažil podobnú situáciu ako tréner v Lige majstrov".
Stefan Effenberg tiež označil Kloppove slová za "neprípustné". "Môžete takú poznámku urobiť v bare pri pive, ale určite nie pred miliónmi televíznych divákov. Je to jasné 'nie'," poznamenal.
Klopp sa následne ospravedlnil: "Mohol by som sa udrieť do tváre za to, čo som povedal. Jednoducho mi to vyšlo z úst bez rozmýšľania – nemá to žiadny význam."
Nagelsmann na otázku ohľadom tejto diskusie nereagoval priamo, povedal iba: "Nemecko má veľa expertov - Thomas a Jürgen sú dobrí chalani. Dosiahli v futbale veľa úspechov. Môžu hovoriť, čo chcú. Tak to proste je."
Jürgen Klopp skončil na lavičke FC Liverpool v máji 2024, no opakovane sa hovorilo o jeho možnom nástupe na post trénera nemeckej reprezentácie. Počas MS 2026 však pôsobí ako televízny expert spoločne s Thomasom Müllerom, bývalou oporou výberu Nemecka a Bayernu Mníchov.
Zdroj: SITA.sk - Klopp čelí v Nemecku kritike za poznámky na adresu Nagelsmanna © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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