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16. júna 2026

Preteky Okolo Švajčiarska budú posledným testom formy Pogačara pred Tour de France


Tagy: Okolo Švajčiarska UCI World Tour

Úradujúci svetový šampión Tadej Pogačar chce vo Švajčiarsku potvrdiť svoju dominanciu pred bojom o piaty titul na Tour. Úradujúci svetový šampión v cyklistike Tadej Pogačar využije tento týždeň ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - Úradujúci svetový šampión Tadej Pogačar chce vo Švajčiarsku potvrdiť svoju dominanciu pred bojom o piaty titul na Tour.


Úradujúci svetový šampión v cyklistike Tadej Pogačar využije tento týždeň účasť na pretekoch Okolo Švajčiarska ako poslednú prípravu pred Tour de France, na ktorej sa bude usilovať o rekordný piaty titul.

Slovinec je jasný favorit na víťazstvo v päťdňových pretekoch, kde sa predstaví po prvý raz. Nejde ani tak o to, či sa stane celkovým víťazom vo Švajčiarsku, chce si najmä otestovať aktuálnu výkonnosť. "Tréningy prebiehali veľmi dobre, individuálne aj tímovo," uviedol s optimizmom Pogačar pred stredajším štartom prvej etapy.

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Pogačar zvolil nezvyčajne nízky počet súťažných dní v príprave na Tour de France, doteraz absolvoval len 11 pretekárskych dní, ku ktorým pribudne päť tento týždeň. Jeho hlavný rival Jonas Vingegaard už má za sebou 36 súťažných dní, triumfoval na etapových pretekoch Giro d'Italia, Paríž-Nice aj Okolo Katalánska.

Napriek tomu, že Pogačar obmedzil počet pretekov, jeho výkonnosť je impozantná, keď z 11 dní dosiahol 9 víťazstiev, zatiaľ čo Vingegaard dosiahol 7 triumfov počas 36 dní.

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Ďalším aspektom, ktorý bude sledovaný, je hmotnosť 27-ročného jazdca. Po jarných klasikách, kde pribral v súvislosti s náročnými podujatiami na štrkových cestách, bude musieť znížiť svoju hmotnosť pred začiatkom Tour de France. Tá sa začne v sobotu 4. júla v španielskej Barcelone.

Od zatiaľ posledných pretekov Okolo Romandie, ktoré ukončil s postupným klesajúcim výkonom, si dal Pogačar šesťtýždňovú prestávku a zameral sa na prípravu vrátane tréningu vo vysokohorskom prostredí.

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Medzi jeho hlavných konkurentov vo Švajčiarsku patria krajan Primož Roglič či niekdajší šampión z Giro d'Italia Ekvádorčan Richard Carapaz, tiež Talian Antonio Tiberi a Francúz Lenny Martinez z tímu Bahrain Victorious.


Zdroj: SITA.sk - Preteky Okolo Švajčiarska budú posledným testom formy Pogačara pred Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okolo Švajčiarska UCI World Tour
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