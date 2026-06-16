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16. júna 2026
Rüdiger zostáva v Reale Madrid, s klubom predĺžil zmluvu o ďalší rok
Tagy: La Liga
Obrana "bieleho baletu" si udržala skúseného stopéra na nasledujúcu sezónu. Nemecký futbalový stopér Antonio Rüdiger pôsobí v španielskom Reale Madrid od leta 2022 a zmluvu mal len do konca júna ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Obrana "bieleho baletu" si udržala skúseného stopéra na nasledujúcu sezónu.
Nemecký futbalový stopér Antonio Rüdiger pôsobí v španielskom Reale Madrid od leta 2022 a zmluvu mal len do konca júna 2026. S vedením "bieleho baletu" však predĺžil spoluprácu o ďalší rok a na Štadióne Santiaga Berabéua bude "doma" aj v sezóne 2026/2027.
Tridsaťtriročný rodák z Berlína pred príchodom do Španielska hrával v Londýne za FC Chelsea, predtým aj v AS Rím a VfB Stuttgart. Vo farbách Los Blancos získal v roku 2024 tituly v La Lige aj Lige majstrov, v roku 2023 bol súčasťou víťazného tímu v Copa del Rey.
Po dvoch sezónach bez výrazných úspechov klub v júni vymenil trénera, prezident Florentino Pérez vymenoval za kouča Josého Mourinha. V pondelok Real taktiež oznámil príchod španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z FC Chelsea.
Okrem toho je klub spájaný so záujmom o Bernarda Silvu a Denzela Dumfriesa, formálne sa tiež dohodol s Ibrahimom Konatém o príchode po konci zmluvy v FC Liverpool koncom júna.
Zdroj: SITA.sk - Rüdiger zostáva v Reale Madrid, s klubom predĺžil zmluvu o ďalší rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový stopér Antonio Rüdiger pôsobí v španielskom Reale Madrid od leta 2022 a zmluvu mal len do konca júna 2026. S vedením "bieleho baletu" však predĺžil spoluprácu o ďalší rok a na Štadióne Santiaga Berabéua bude "doma" aj v sezóne 2026/2027.
Tridsaťtriročný rodák z Berlína pred príchodom do Španielska hrával v Londýne za FC Chelsea, predtým aj v AS Rím a VfB Stuttgart. Vo farbách Los Blancos získal v roku 2024 tituly v La Lige aj Lige majstrov, v roku 2023 bol súčasťou víťazného tímu v Copa del Rey.
Po dvoch sezónach bez výrazných úspechov klub v júni vymenil trénera, prezident Florentino Pérez vymenoval za kouča Josého Mourinha. V pondelok Real taktiež oznámil príchod španielskeho ľavého obrancu Marca Cucurellu z FC Chelsea.
Okrem toho je klub spájaný so záujmom o Bernarda Silvu a Denzela Dumfriesa, formálne sa tiež dohodol s Ibrahimom Konatém o príchode po konci zmluvy v FC Liverpool koncom júna.
Zdroj: SITA.sk - Rüdiger zostáva v Reale Madrid, s klubom predĺžil zmluvu o ďalší rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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