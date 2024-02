Klopp po zisku Ligového pohára: Najvýnimočnejšia trofej

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp považuje zisk anglického Ligového pohára za najvýnimočnejšiu trofej vo svojej kariére. Po nedeľnom finálovom triumfe nad FC Chelsea (1:0 pp) vyhlásil, že sa naučil, ako "víťaziť aj s deťmi".





O triumfe "The Reds" rozhodla hlavička Virgila van Dijka zo 118. minúty. Pre Kloppa to bolo mimoriadne sladké víťazstvo, pretože prišlo v čase, keď mužstvo zasiahla početná maródka. Tá donútila trénera, aby vo finále v londýnskom Wembley postavil pozoruhodne neskúsený tím. Klopp od úvodu nasadil 20-ročných Conora Bradleyho a Harveyho Elliotta, v priebehu zápasu naskočili z lavičky do hry Bobby Clark (19 rokov), James McConnell (19), Jayden Danns (18) a Jarell Quansah (21). Zranenia totiž vyradili Mohameda Salaha, Trenta Alexandra-Arnolda, Dioga Jotu, Darwina Nuneza, Alissona Beckera či Joela Matipa. Navyše v priebehu stretnutia sa zranil aj Ryan Gravenberch, ktorého v prvom polčase po kontroverznom zákroku Moisesa Caiceda vyniesli na nosidlách. Za týchto okolností označil Klopp svoju siedmu trofej počas deväťročného pôsobenia na lavičke FC Liverpool za najpamätnejšiu."Za vyše dvadsať rokov je to jednoznačne najvýnimočnejšia trofej, akú som kedy získal. Je to absolútne výnimočné," vyhlásil Klopp. "Niekedy sa ma ľudia pýtajú, na čom som najviac hrdý. Je to zradné, niekedy si želám cítiť hrdosť častejšie, no dnes večer je to ohromný pocit. Som hrdý na každého, kto sa podieľal na tomto úspechu. Som hrdý na našu akadémiu, na mojich trénerov, som hrdý na viacero vecí," citovala 46-ročného kouča agentúra AFP.Na Ostrovoch je dobre známa fráza Alana Hansena, bývalého obrancu Liverpoolu, ktorý kedysi kritizoval trénera Alexa Fergusona, že sa snaží zostavu Manchestru United zbytočne omladzovať hráčmi ako David Beckham, Paul Scholes či Gary Neville. "Nemôžete nikdy nič vyhrať s deckami," vyhlásil vtedy Hansen. História dala napokon za pravdu Fergusonovi. Z mladíkov sa stali opory, ktoré potiahli mužstvo k trofejám a z United urobili ikonické mužstvo, ktoré dominovalo Premier League. Klopp o Hansenovom výroku dosiaľ nikdy nepočul, až po nedeľnom triumfe mu ho pripomenuli novinári."Teraz som sa prvýkrát dopočul o anglickej fáze, že nikdy nevyhráte trofeje s deťmi. Nikdy som o tom nevedel. Páči sa mi to. Dokážete vytvoriť príbehy vo futbale, ktoré sa predtým nikdy nestali? Je to zložité. Je neuveriteľné, že dokážete napísať príbeh o mladíkoch z akadémie, ktorí zdolali top tím ako Chelsea a získať pohár," nadchýnal sa Klopp. "Samozrejme, vek nie je žiaden problém. Na tréningoch bolo jasné, že toto sú chlapci, ktorí si zahrajú vo finále. Potrebovali sme čerstvé nohy," dodal tréner, ktorý sa možno poslednýkrát predstavil vo Wembley. Po tejto sezóne totiž plánuje odísť z lavičky Liverpoolu a dať si od futbalu pauzu.Klopp získal s mužstvom v poradí ôsmu významnú trofej a môže ešte pridať ďalšie tri - v lige sú jeho zverenci na čele tabuľky a v Európskej lige i v FA Cupe sa dostali už do osemfinále. Pre "The Reds" to bol desiaty triumf v Ligovom pohári, predtým sa z prvenstva v súťaži tešili aj v rokoch 1981 - 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 a 2022. Pred dvoma rokmi zdolali vo finále rovnako Chelsea v rozstrele 11:10, keď ako jediný vtedy nepremenil svoj pokus brankár "Blues" Kepa Arrizabalaga.Chelsea vyhrala Ligový pohár doteraz päťkrát, naposledy v roku 2015. Hráčov "The Blues" mrzeli po zápase premárnené šance, tréner londýnskeho tímu Mauricio Pochettino netajil sklamanie. "Nedočkali sme sa odmeny, po ktorej sme tak túžili. Hráči cítia bolesť, budú potrebovať čas, aby sa rozplynula. Bojovali sme o trofej, na ktorú sme napokon nedosiahli. Neexistujú žiadne slová, ktorými by ste ma utešili," povedal Pochettino, ktorý stále zostáva bez trofeje v anglickom futbale. "Hráči si potrebujú uvedomiť, že musíme ešte viac pracovať, zlepšovať sa, naučiť sa hrať na tejto úrovni proti tímu, ktorý za uplynulé roky toho veľa dosiahol. Liverpool už v minulosti prehral vo finálových dueloch, no snažil sa a neustále veril, že to môže vyhrať. To je príklad aj pre nás," zdôraznil argentínsky kouč.