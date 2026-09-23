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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Klopp pri premiére na lavičke nemeckej reprezentácie predstavuje nový prístup


Tagy: Liga národov 2026/2027 nemecká futbalová reprezentácia

Nemci vstúpia do Ligy národov 2026/2027 duelom v Amsterdame proti domácim Holanďanom. Nový tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp sľúbil priniesť "nový prístup" do upadajúcich úspechov ...



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britain_soccer_league_cup_17314 d98a6b88e7104492aba85f070afc8121 676x459 23.9.2026 (SITA.sk) - Nemci vstúpia do Ligy národov 2026/2027 duelom v Amsterdame proti domácim Holanďanom.


Nový tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp sľúbil priniesť "nový prístup" do upadajúcich úspechov krajiny, keď štvornásobní svetoví šampióni začínajú novú výzvu o premiérový titul v Lige národov. Len niekoľko dní pred úvodným zápasom proti Holandsku v Amsterdame nahral skúsený kormidelník video, v ktorom oslovil fanúšikov doma aj v zahraničí. V angličtine sa predstavil ako "nový" a poďakoval všetkým priaznivcom za podporu z celého sveta.

Výraz "nový" bol odkazom na jeho prezývku "normálny" z čias pôsobenia v Liverpoole, ktoré trvalo deväť rokov. Po odchode z Anfieldu v roku 2024 a pauze sa presunul do reprezentačného diania a sľubuje oživenie nemeckého futbalu.

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"Urobíme všetko pre to, aby bol náš nový prístup viditeľný. Očakávam výsledky čo najskôr. Môže to byť trocha divoké, ale prijímam to; musí to byť len živé a dynamické," uviedol Klopp. Po súboji v Amsterdame absolvuje Klopp domácu premiéru na novom mieste už v nedeľu 27. septembra duelom proti Grécku v Augsburgu.

Klopp má za sebou úspechy s Mainzom, Borussiou Dortmund aj FC Liverpool. Jeho autorita v nemeckom futbale je jedinečná. Mnoho významných trénerov malo funkciu národného kouča, no málokto mal toľkú kontrolu a slobodu inovovať ako on. Jeho prvý krok, keď oznámil 44-členný káder so 16 nováčikmi a nenominoval obľúbenca fanúšikov Deniza Undava, ukazuje jeho odhodlanie myslieť inak.

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Medzi nováčikmi je aj pravý obranca Freiburg Philipp Treu, ktorý v minulosti nebol v reprezentačnom hľadáčiku. Treu vyjadril úctu ku Kloppovi a jeho štýlu vedenia: "Cítiš, že by si za neho prešiel aj cez oheň. Je to neuveriteľný človek."

Pozvánku dostal aj Younes Ebnoutalib z Eintrachtu Frankfurt, ktorý si mohol vybrať aj reprezentáciu Maroka. Vyzdvihol Kloppa ako "jedného z najlepších trénerov na svete, ktorý prináša pozitívnu energiu".

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Nemci od roku 2016 vyhrali na vrcholných turnajoch jediné stretnutie vyraďovacej časti. Úloha Kloppa oživiť reprezentáciu je preto náročná, no skúseností má dostatok. V Dortmunde pomohol klubu k záchrane pred bankrotom a potiahol ho k dvom ligovým titulom aj finále Ligy majstrov. V Liverpoole zase vrátil klub medzi elitu s v Premier League získal pre neho titul po dlhých rokoch.

Bývalý vplyvný hráč a teraz komentátor Lothar Matthäus vyjadril podporu Kloppovi slovami "všetko bude lepšie", zdôrazňujúc dôležitosť dôvery po ťažších časoch. Klopp tak začína novú kapitolu a snaží sa vrátiť nemecký futbal na vrchol svetového diania.


Zdroj: SITA.sk - Klopp pri premiére na lavičke nemeckej reprezentácie predstavuje nový prístup © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 nemecká futbalová reprezentácia
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