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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Taliani začínajú novú éru pod vedením trénera Manciniho. V Lige národov ju začnú doma proti Belgicku


Tagy: Talianska futbalová reprezentácia

Po sérii neúspechov sa na reprezentačnú lavičku vrátil Roberto Mancini a s mladým tímom mieri do Ligy národov. Po dlhých mesiacoch hľadania seba samých, kontroverzií a diskusií je Taliansko ...



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britain_italy_spain_euro_2020_soccer_58339 bf6b284d5ec74b7993a40c65e2900767 scaled 1 676x496 23.9.2026 (SITA.sk) - Po sérii neúspechov sa na reprezentačnú lavičku vrátil Roberto Mancini a s mladým tímom mieri do Ligy národov.


Po dlhých mesiacoch hľadania seba samých, kontroverzií a diskusií je Taliansko pripravené nechať futbal znovu hovoriť za nich, keď Roberto Mancini štartuje svoje druhé funkčné obdobie na pozícii reprezentačného trénera.

Už v piatok Taliani vstúpia do Ligy národov 2026/2027 domácim duelom proti Belgičanom. Bude to ich prvý súťažný zápas od marcovej prehry v baráži o postup na MS s Bosnou a Hercegovinou. Taliani sa tretíkrát bez prerušenia nedostali na svetový šampionát.

Štvornásobní majstri sveta prešli od bolestivej prehry v Zenici významnou obnovou. Mancini ako architekt ostatného veľkého triumfu Talianska na ME 2020 sa vrátil na reprezentačnú lavičku a priniesol osviežený tím s množstvom mladých a neokukaných hráčov.

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"Musíme vrátiť národný tím tam, kde si zaslúži byť. Som tu, aby som víťazil. Som si istý, že si užijeme skvelé chvíle,“ povedal Mancini.

Claudio Ranieri a Gianfranco Zola sa ujali postov technického riaditeľa a koordinátora mládežníckych projektov. Giovanni Malagó, ktorý viedol organizačný tím ZOH 2026 sa v júni stal prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC).

Tieto zmeny prišli po veľkých výzvach na zásadné reformy talianskeho futbalu, ktoré nasledovali po prehre v kvalifikácii o postup na MS 2026 a generácii, ktorá vyrastala bez toho, aby videla svoju krajinu na majstrovstvách sveta.

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Cesta k tomu však nebola hladká. Po prehre v Bosne skončil tréner Gennaro Gattuso, o posty prišli aj Gianluigi Buffon a Gabriele Gravina. Malagó po príchode do funkcie vymenoval legendárneho Paola Maldiniho za technického riaditeľa, ktorý mal dohliadnuť na výber nového trénera.

Maldini sa pokúsil získať Brazílčana Carla Ancelottiho a neskôr aj Pepa Guardiolu, ktorý bol veľmi blízko súhlasu, ale odmietol ponuku kvôli vyhoreniu po dlhom pôsobení v Manchestri City. Ďalším kandidátom bol Andrea Pirlo, no on odstúpil pre kontroverziu okolo svojej úlohy globálneho ambasádora ruskej stávkarskej spoločnosti.

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Po týchto udalostiach Maldini a jeho poradca Leonardo rezignovali po 16 dňoch vo funkcii pre nedostatok dôvery od šéfa FIGC. Manciniho napokon vymenovali do funkcie v júli, čo vyvolalo zmiešané reakcie. Kým jeho výsledky hovoria samé za seba, jeho odchod z talianskeho tímu do Saudskej Arábie v roku 2023 rozhorčil mnohých fanúšikov.

Po jeho návrate sa objavila kritika, ktorú Mancini okamžite komentoval: "Je mi to veľmi ľúto. Taliansky dres bol vždy veľmi dôležitý pre mňa. Bolo to ako stratiť lásku svojho života.“

Prvý Manciniho výber jasne ukázal náznaky novej éry s deviatimi novými menami v 34-člennom zozname, vrátane mladíkov ako Alessandro Romano a Eddy Kouadio, ale aj hráčov pôsobiacich mimo Talianska, ako je Issa Doumbia, Michael Kayode či Mohamed Ali Zoma.

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"Myslím si, že je správne mať mladých hráčov, aby sme ich mohli priamo spoznať, pretože to je najdôležitejšie, aby sme mali v budúcnosti silný tím,“ dodal Mancini.


Zdroj: SITA.sk - Taliani začínajú novú éru pod vedením trénera Manciniho. V Lige národov ju začnú doma proti Belgicku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Talianska futbalová reprezentácia
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