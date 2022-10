Nominácia slovenskej reprezentácie na Nemecký pohár je známa, do Krefeldu pocestujú dvaja nováčikovia

V tíme sú aj skúsené opory

Nahradiť Haščáka nebude ľahké



Nemecký pohár 2022



nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov



Brankári: Matej Tomek, Dominik Riečický



Obrancovia: Peter Čerešňák, Andrej Golian, Michal Beňo, Mário Grman, Samuel Hain, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič



Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Daniil Fominych, Marek Hecl, Adrián Holešinský, Andrej Kollár, Róbert Lantoši, Mário Lunter, Jakub Minárik, Oliver Okuliar, Adam Sýkora, Matúš Sukeľ, Alex Tamáši



28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay spolu s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom vybrali 22 hráčov, ktorí sa predstavia na tohtoročnom Nemeckom pohári v Krefelde (10.11. - 13.11.).Sú medzi nimi traja nováčikovia, no premiéru v národnom tíme zažijú len obrancovia Michal Beňo z HC Slovan Bratislava a Samuel Hain z HKM Zvolen Brankár Samuel Hlavaj absolvuje s výberom len výcvikový tábor v Bratislave, ktorý sa začne 7. novembra."Opäť sme sa snažili pozvať do národného tímu nové tváre, aby nám mohli ukázať, ako budú bojovať za Slovensko na medzinárodnej úrovni. Máme dvoch nových obrancov. Okrem nich máme v tíme aj skúsené reprezentačné opory, ktoré by mali viesť mužstvo na Nemeckom pohári. Sme zvedaví, ako si predovšetkým mladí a noví hráči poradia s medzinárodnou výzvou, ktorá ich čaká," uviedol Šatan pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Ramsayho asistentmi budú Andrej Podkonický Peter Frühauf , ktorý bude zároveň reprezentačným skautom. Do Krefeldu odcestuje jedenásť hráčov zo slovenskej extraligy a jedenásť z českej najvyššej súťaže.Najskúsenejší je obranca Peter Čerešňák , ktorý odohral za Slovensko už 105 zápasov. Štyridsaťročný Frühauf, niekdajší asistent trénera HK Dukla Trenčín a účastník majstrovstiev sveta v roku 2010, prevezme povinnosti po Otovi Haščákovi "Je to obrovská pocta a výzva zároveň. Taktiež veľká zodpovednosť, keďže reprezentujeme našu krajinu. Urobím maximum, aby sme na konci sezóny spoločne s trénerskými kolegami a hráčmi boli úspešní a hrdí. Po Otovi Haščákovi, ktorý odviedol kus skvelej práce, zostala diera v oblasti skautingu potenciálnych adeptov pre národný tím. Nebude jednoduché plnohodnotne ho nahradiť. Aj preto som so zbieraním dát začal už skôr, aby Craig, Andrej či Miro mali dostatočné informácie o všetkých hráčoch. Plánujem za nimi cestovať po Slovensku aj Česku. Je dôležité, aby bolo vedenie reprezentácie a tréneri v pravidelnom kontakte s potenciálnymi reprezentantmi. Informácie, ktoré vďaka bližšej komunikácii získame, nám dozaista pomôžu pri skladaní reprezentačných výberov," povedal Frühauf.Slováci začnú Nemecký pohár 2022 vo štvrtok 10. novembra zápasom proti Rakúšanom (16.15 h), v sobotu 12. novembra nastúpia proti Dánom (14.00 h) a o deň neskôr sa stretnú s domácimi Nemcami (14.30 h).