Lewis Hamilton sa poučil z penalizácie v Soči a sľúbil, že si lepšie naštuduje pravidlá

Nakoniec skončil tretí

Jedno víťazstvo do Schumachera

3.10.2020 - Britský pilot motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton sľúbil, že si lepšie naštuduje pravidlá pretekov. Učinil tak po tom, ako po nedávnej Veľkej cene Ruska v Soči vysvitlo, že nepochopil, prečo si 10-sekundovú penalizáciu musel odpykať v boxoch.Hamilton vtedy počas prvej výmeny pneumatík musel zostať v boxoch o 10 sekúnd dlhšie ako pôvodne chcel.Dostal totiž dva 5-sekundové tresty za to, že pred začiatkom pretekov predviedol až dvakrát skúšobný štart z nepovolenej zóny.Hamilton, ktorý v Soči štartoval z líderskej pozície, sa po výjazde z boxov zaradil na 11. miesto a stíhacia jazda mu napokon stačila na tretiu priečku v cieli.Keď 35-ročný pretekár zistil, že celkovú penalizáciu si musí odpykať počas zastávok v boxoch, bol očividne prekvapený a pýtal sa traťového inžiniera, prečo mu to nepripočítali k výslednému času po pretekoch.Penalizácia sa však po pretekoch zväčša pripočítava iba v prípadoch, keď verdikt padne až po skončení podujatia, o čom Hamilton netušil."V blízkej budúcnosti sa s tímom pokúsime preskúmať pravidlá. Nebudeme si všímať len tie, ktoré poznáme, ale aj také, o ktorých možno nevieme. Nemyslím si, že v minulosti niekoho potrestali za to, že skúšobne odštartoval na nesprávnom mieste," cituje web Wirtualna Polska Hamiltonovo vyhlásenie pre Motorsport.Hamilton má počas doterajšej kariéry v F1 na konte 90 víťazstiev a už iba jeden triumf ho delí od vyrovnania rekordu legendárneho Nemca Michaela Schumachera, ktorý vyhral 91 pretekov.