Klopp sa po prehre Liverpoolu vyhováral aj na tréningové ihrisko Realu, dostane vtipný darček

Odveta na skutočnom štadióne

Komfortný menší štadión

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Jürgen Klopp po poznámkach na adresu "tréningového štadióna" Realu Madrid dostane vtipný darček - 3D model Štadióna Alfreda Di Stéfana. Informoval o tom web španielskeho denníka Marca.Liverpoolčania v utorok prehrali v úvodnom štvrťfinálovom dueli Ligy majstrov s Realom Madrid 1:3.Klopp mal v súvislosti so štadiónom nachádzajúcim sa v tréningovom komplexe Realu narážky, keď poznamenal, že jeho mužstvo sa na takomto mieste cítilo zvláštne a budúcotýždňová odveta na Anfielde sa aspoň bude hrať na skutočnom štadióne.Spoločnosť Eleven Force, ktorá vyrába oficiálne modely štadiónov, sa preto rozhodla nemeckému trénerovi poslať model Štadióna Alfreda Di Stéfana."Vieme, že Jürgen je človek s veľkým zmyslom pre humor a pobaví ho to. Okrem toho mu pošleme aj model štadióna Wanda Metropolitano, ktorý mu bude pripomínať miesto, kde v roku 2019 s Liverpoolom vyhral Ligu majstrov," vyhlásil šéf spoločnosti José Guerrero."Biely balet" hráva v čase rekonštrukcie svojho hlavného stánku na spomenutom menšom štadióne v madridskom Valdebebas, ktorý však poskytuje vybavenie a komfort, akým nedisponujú mnohé kluby v španielskej La Lige či Lige majstrov.Na Štadióne Santiaga Bernabéua by mal Real Madrid opäť hrávať v sezóne 2022/2023.