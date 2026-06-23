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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Klose sa poklonil Messimu. Je to futbalový génius a som rád, že prekonal môj rekord, vraví


Tagy: historický rekord MS vo futbale 2026 Pochvala strelecký rekord

Miroslav Klose už pred majstrovstvami sveta predpovedal, že Lionel Messi prekoná jeho rekord. Miroslav Klose je so 71 gólmi najlepší ...



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23.6.2026 (SITA.sk) - Miroslav Klose už pred majstrovstvami sveta predpovedal, že Lionel Messi prekoná jeho rekord.


Miroslav Klose je so 71 gólmi najlepší strelec reprezentačnej histórie Nemecka a pár hodín dozadu bol so 16 gólmi aj najlepší strelec histórie majstrovstiev sveta.


Druhá časť predchádzajúceho súvetia už neplatí, lebo dnes 48-ročného Nemca s poľským rodiskom prekonal Lionel Messi.



Messi nie je lenivec


Nenapodobiteľný Argentínčan strelil päť gólov vo dvoch svojich vystúpeniach na majstrovstvách sveta. Svoj strelecký zápis na šiestich svetových šampionátoch navýšil z 13 na 18 gólov a predchádzajúci rekord Kloseho "sfúkol ako sviecu".


"Vždy som hovoril, že Messi nie je lenivec a rád strieľa góly. Pre mňa je Lionel Messi jednoznačne najlepší futbalista všetkých čias! Gratulujem, šampión!," ciruje Kloseho web denníka Süddeutsche Zeitung.



Vedel, že ho prekoná


Držiteľ zlatej, striebornej aj dvoch bronzových medailí na MS už pred aktuálnym šampionátom v Severnej Amerike a Mexiku povedal, že jeho rekord 16 gólov je na spadnutie a za jeho nástupcu označil Messiho.


"To je úplne v poriadku, rekord bude nakoniec aj tak prekonaný. A bol by som rád, ak by to bol práve Messi. Som jeho veľký fanúšik. Vždy som bol, lebo je to futbalový génius,“ dodal Klose.



16 gólov v 24 zápasoch


Pre porovnanie Klose svojich 16 gólov na MS nastrieľal v 24 zápasoch na štyroch majstrovstvách sveta v rokoch 2002, 2006, 2010 a 2014. Messi aktuálne je na čísle 18 z 28 zápasov a hrá na svojom šiestom svetovom šampionáte. Klose je aktálnej tréner 1. FC Norimberg v II. bundeslige, Messi bude zrejme útočiť na hranicu 20 strelenýcg gólov na svetových šampionátoch.




Zdroj: SITA.sk - Klose sa poklonil Messimu. Je to futbalový génius a som rád, že prekonal môj rekord, vraví © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: historický rekord MS vo futbale 2026 Pochvala strelecký rekord
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