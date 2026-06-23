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23. júna 2026

Nemáme čas stavať sochy pre Messiho, stále nestíhame jeho tempu – VIDEO


Tagy: dva góly futbalový útočník História MS vo futbale 2026 najlepší strelec Sochy

Lionel Messi búra vekové bariéry aj historické strelecké rekordy na MS vo futbale. V roku 2016 Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Po prehre s Čile vo finále Copa América, kde nepremenil ...



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austria_argentina_wcup_soccer_67392 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Lionel Messi búra vekové bariéry aj historické strelecké rekordy na MS vo futbale.


V roku 2016 Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Po prehre s Čile vo finále Copa América, kde nepremenil penaltu v rozhodujúcom rozstrele a Argentína prehrala štvrté finále veľkého turnaja za deväť rokov, už viac nezvládal. Ani nie tak fyzicky ako mentálne.

"Pre mňa je to koniec v národnom tíme. Urobil som všetko, čo som mohol. Bolí ma, že nie som šampión a už nikdy nebudem," povedal vtedy Messi v návale emócií.

Čísla 18, 39 a 96


Negatívne emócie vyprchali ako hmla nad patagónskymi štítmi a Messi si to rozmyslel. Našťastie pre svetový futbal a Argentínu a nanešťastie pre jeho súperov. Je ťažké si predstaviť, že o 10 rokov neskôr, dva dni pred 39. narodeninami, strelil vo dvoch zápasoch majstrovstiev sveta v Severnej Amerike všetkých 5 gólov Argentíny a stal sa najlepším strelcom svetových šampionátov za 96 rokov ich trvania.



Jeho rozhodnutie zvrátiť reprezentačný odchod do dôchodku viedlo k slávnej ére úspechov, ktorá nemá v histórii jeho krajiny porovnanie. A to je Argentína jeden zo štyroch najúspešnejších tímov futbalovej histórie.

"Albicelestes" vyhrali posledné dva turnaje Copa América (2021, 2024) a v roku 2022 ich Messi ako kapitán doviedol v Katare k tretiemu titulu majstra sveta. Strelil tam sedem gólov vrátane dvoch vo finále proti Francúzsku a nadviazal na rovnako slávneho predchodcu Diega Armanda Maradonu z roku 1986.


40 rokov po Božej ruke


V pondelok, presne 40 rokov odkedy Diego Maradona strelil dva góly v pamätnom štvrťfinále MS v Mexiku proti Anglicku (jeden s prívlastkom Božia ruka druhý s prívlastkom Božský), Messi opäť vylepšil futbalové rekordy dvoma gólmi pri víťazstve 2:0 nad Rakúskom. Podľa komentátora BBC Steva Bowera to bol ďalší z množstva nesmrteľných momentov v jeho kariére.

"Rád hrám a užívam si to na ihrisku. A keď sa spolu so mnou tešia aj spoluhráči a naši fanúšikovia, všetko je v najlepšom poriadku. Keď môžeme ľuďom dopriať radosť z futbalu, je to najviac, čo si ako Argentínčan môžem želať,“ skromne povedal Messi.

Rekord o 2 góly


Rakúšania sa na Argentínu relatívne dobre pripravili, ale nepripravili sa na Messiho. V defenzíve to zverenci známeho stratéga Ralfa Rangnicka zvládali solídne. Až do momentu, kým sa k lopte dostal Messi. Vtedy "horela" nielen rakúska obrana, ale obrazne aj trávnik naokolo.

Nepremenený pokutový kop v ôsmej minúte aj ďalšia zmarená šanca obrancom Davidom Alabom neboli ideálny začiatok pre Messiho, ale ešte do konca prvého polčasu predsa len rozvlniť sieť za brankárom Rakúska a strelil rekordný sedemnásty gól na MS. Predstihol ním Nemca Miroslava Kloseho a stal sa najlepším strelcom na najväčšom športovom podujatí na svete v celej jeho histórii.

Kontrola a gólový výpad


Potom prišiel druhý polčas, ktorý by sa dal pomenovať ako medzišestnástkový futbal s kontrolou hry v podaní Argentíny, Až kým neprišiel nadstavený čas a najstarší muž na ihrisku (s výnimkou rozhodcov) v texaskom Arlingtone zasa raz ukázal najväčší hlad po góle. Akciu, ktorú sám rozbehol, na dvakrát zakončil, kým prekonal Alexandra Schlagera. Z ťažkej pozície pretlačil loptu cez dvoch obrancov súpera, z toho jednému z nich "nasadil jasle".

Nedokážeme držať krok


"Nemáme čas stavať sochy pre Lionela Messiho, ani písať hlbšie analýzy v novinách. Nedokážeme s ním držať krok,“ trefne poznamenal španielsky futbalový novinár Guillem Balague v BBC Radio 5 Live.

Messi skóroval 18-krát v 28 zápasoch na MS vo futbale. A bola by asi priveľká trúfalosť napísať, že už ďalšie góly nepridá, keď najbližší súper Argentíny bude Jordánsko.

"Messi hrá na svojich šiestych majstrovstvách sveta a odkedy zrušil svoje rozhodnutie ukončiť reprezentačnú futbalovú kariéru, strelil 13 turnajových gólov. Je to normálne a najmä v jeho veku?," pýta sa Balague.

12 gólov po 35. narodeninách


Je pozoruhodné, že 12 z Messiho 18 gólov na najväčšej futbalovej scéne padlo po tom, čo dovŕšil 35 rokov. Štrnásť z nich dosiahol ľavou nohou a štyri padli spoza šestnástky. "Užíva si to a to je na tom to najlepšie. Videl som ho hrať na majstrovstvách sveta, kde nevydržal hrať 90 minút. Tu v USA na konci bežal ako ktokoľvek iný, teraz zrejme lepšie pozná svoje telo. Messi nepotrebuje behať. Nepotrebuje ani explozívne tempo, aby zdolal obrancov súpera. Robí to jednoducho a s inteligenciou," doplnil Balague.



A ešte pár pôsobivých štatistík. Proti Rakúsku sa stal iba tretím hráčom v histórii, ktorý skóroval v šiestich po sebe idúcich zápasoch na majstrovstvách sveta - po Francúzovi Justovi Fontaineovi v roku 1958 a Brazílčanovi Jairzinhovi v roku 1970.

Messiho dva góly proti Rakúsku znamenali, že si utvoril najviac šancí v histórii záverečných turnajov MS (76). V posledných šiestich zápasoch na majstrovstvách sveta sa podieľal na 12 góloch, z toho 10-krát strelil gól a dve boli asistencie.

Požehnaný Messi aj my ostatní


"Pozeráme sa na najväčšieho hráča všetkých čias? Je to možné a určite to stojí za diskusiu,“ povedal bývalý obranca Walesu Ashley Williams. Bývalý anglický stredopoliar Danny Murphy s týmto názorom súhlasil a ešte hodnotiaco dodal:

"Lionel Messi sa vďaka svojej voľnosti na ihrisku, ktorú mu tréner dopraje, stále dostáva do príležitostí, ktoré aj premieňa. Jeho futbalová inteligencia je mimo akýchkoľvek grafov a štúdií. Jednoducho si nachádza priestor a načasovanie je skvelé od najlepšieho hráča, akého som kedy videl.“

Bývalý francúzsky útočník Olivier Giroud, zlatý medailista z MS 2018, skonštatoval: "Fyzicky netrpí, dobre si udržiava zdravý životný štýl - musí, pretože inak nemôžete hrať tak dlho a tak dobre. Je neuveriteľne požehnaný už len tým, že môže hrať zápas za zápasom. A my ostatní sme požehnaní, že sa na jeho umenie stále môžeme pozerať."


Zdroj: SITA.sk - Nemáme čas stavať sochy pre Messiho, stále nestíhame jeho tempu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dva góly futbalový útočník História MS vo futbale 2026 najlepší strelec Sochy
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