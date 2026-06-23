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23. júna 2026
Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss. Alžírsko zdolalo Jordánsko v zápase skupiny J na majstrovstvách sveta ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss.
Alžírsko zdolalo Jordánsko v zápase skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale a vyradilo tak ázijských debutantov z turnaja.
Amine Gouiri strelil víťazný gól afrického celku v 82. minúte, keď on spolu so spoluhráčmi museli otáčať nepriaznivé skóre, ktoré trvalo až do 69. minúty.
Jordánsko sa tešilo z gólu Nizara al-Rashdana, no nádej na postup zo skupiny pripravil Alžírsku presným zásahom na priebežných 1:1 Nadir Benbouali.
Argentína si zabezpečila priamy postup do šesťnásťfinále, o priame nasadenie do tohto kola si zahrajú Rakúšania a spomenutý africký tím.
Jordánsko sa so svetovým šampionátom rozlúči proti obhajcovi titulu spred štyroch rokov v Katare - "albicelestes" vtedy zdolali Francúzsko po pokutových kopoch.
Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss.
Signály teda vyšli perfektne a aj to môže byť ich silnou stránkou v najdôležitejšom súboji na MS proti slovenským susedom. Sily si zmerajú v noci zo soboty 27. na nedeľu 28. júna.
Zdroj: SITA.sk - Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Alžírsko zdolalo Jordánsko v zápase skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale a vyradilo tak ázijských debutantov z turnaja.
Amine Gouiri strelil víťazný gól afrického celku v 82. minúte, keď on spolu so spoluhráčmi museli otáčať nepriaznivé skóre, ktoré trvalo až do 69. minúty.
Jordánsko sa tešilo z gólu Nizara al-Rashdana, no nádej na postup zo skupiny pripravil Alžírsku presným zásahom na priebežných 1:1 Nadir Benbouali.
Argentína si zabezpečila priamy postup do šesťnásťfinále, o priame nasadenie do tohto kola si zahrajú Rakúšania a spomenutý africký tím.
Jordánsko sa so svetovým šampionátom rozlúči proti obhajcovi titulu spred štyroch rokov v Katare - "albicelestes" vtedy zdolali Francúzsko po pokutových kopoch.
Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss.
Signály teda vyšli perfektne a aj to môže byť ich silnou stránkou v najdôležitejšom súboji na MS proti slovenským susedom. Sily si zmerajú v noci zo soboty 27. na nedeľu 28. júna.
Zdroj: SITA.sk - Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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