Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss. Alžírsko zdolalo Jordánsko v zápase skupiny J na majstrovstvách sveta ...



Zdieľať
algeria_jordan_wcup_soccer_32992 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss.


Alžírsko zdolalo Jordánsko v zápase skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale a vyradilo tak ázijských debutantov z turnaja.

Amine Gouiri strelil víťazný gól afrického celku v 82. minúte, keď on spolu so spoluhráčmi museli otáčať nepriaznivé skóre, ktoré trvalo až do 69. minúty.

Jordánsko sa tešilo z gólu Nizara al-Rashdana, no nádej na postup zo skupiny pripravil Alžírsku presným zásahom na priebežných 1:1 Nadir Benbouali.

Argentína si zabezpečila priamy postup do šesťnásťfinále, o priame nasadenie do tohto kola si zahrajú Rakúšania a spomenutý africký tím.

Jordánsko sa so svetovým šampionátom rozlúči proti obhajcovi titulu spred štyroch rokov v Katare - "albicelestes" vtedy zdolali Francúzsko po pokutových kopoch.



Zaujímavé je, že oba góly Alžírska padli po rohových kopoch. Prvý zahrával nestarnúci Riyad Mahrez a ten druhý Anis Hadj Mouss.

Signály teda vyšli perfektne a aj to môže byť ich silnou stránkou v najdôležitejšom súboji na MS proti slovenským susedom. Sily si zmerajú v noci zo soboty 27. na nedeľu 28. júna.


Zdroj: SITA.sk - Signály vyšli do bodky. Alžírsko otočilo duel s Jordánskom a raduje sa z prvého víťazstva na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nikdy nedopovala, a predsa dostala štvorročný trest. Vondroušová: Neviem, čo bude so mnou
<< predchádzajúci článok
Klose sa poklonil Messimu. Je to futbalový génius a som rád, že prekonal môj rekord, vraví

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 