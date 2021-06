Klub HC´05 Banská Bystrica má nových majiteľov. Deklarujú hodnoty ako iskra, hrdosť a rešpekt

Chcú, aby mal tím iskru

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub HC ´05 Banská Bystrica zmenil majiteľov, ale kontinuita zostane zachovaná. Novým majoritným vlastníkom trojnásobného majstra Slovenska je spoločnosť Sophistics Investment a. s., zastúpená JUDr. Tomášom Boľošom, ktorý bol aj doterajším predsedom predstavenstva HC ´05 Banská Bystrica, a.s. Predsedom terajšieho predstavenstva je Tomáš Boľoš, členmi sú Lukáš Opáth a Vladimír Tropp.Prevod akcií sa uskutočnil 27. mája 2021. Procesu zmeny majiteľa HC ´05 predchádzali viaceré rokovania súčasných akcionárov so záujemcami o kúpu vlastníckych podielov, nielen o podmienkach predaja klubu, ale najmä jeho ďalšieho fungovania a perspektívy. Už na začiatku mája došlo k podpisu memoranda, na základe ktorého začal právny proces prevzatia celej spoločnosti."Veľmi intenzívne pracujeme na novej vízii klubu a plánoch v športovej oblasti. Chceme, aby to bol tím, ktorý má iskru,“ uviedol nový majoritný vlastník Tomáš Boľoš v tlačovej správe klubu. "Verím tomu, že nová sezóna bude už na jeseň bez obmedzení a zápasy sa budú hrať pred divákmi," dodal."Čaká nás nová etapa banskobystrického hokeja. V roku 2005 sme s nadšencami založili na troskách bývalej Iskry nový klub, aby hokej v Banskej Bystrici vôbec mohol pokračovať. Neskôr sa aj za pomoci mesta Banská Bystrica dostavili výsledky, čo si veľmi vážime. Teraz chcem popriať Tomášovi Boľošovi a jeho ľuďom, aby si užili aspoň časť z úspechov, ktoré sme si užili my. Aj keď v súčasných podmienkach na Slovensku je ťažké robiť šport,," skonštatoval doterajší majoritný vlastník banskobystrického klubu Juraj Koval Podľa nového generálneho riaditeľa HC ´05 Lukáša Opátha má nový manažment energiu posunúť klub ďalej."HC ´05 získal trikrát za sebou sebe titul, ale my chceme pokračovať s ešte väčšou iskrou, ísť ďalej a vyššie po každej stránke, športovej aj marketingovej. A veríme, že v tom budú pri nás stáť naši skvelí fanúšikovia a partneri.“Opáth uviedol, že si spoločne jasne deklarovali hodnoty klubu a tými sú: iskra, hrdosť, rešpekt."Od 1. 8. 2021 by mala byť zrekonštruovaná tréningová hala a mužstvá už budú môcť trénovať v Banskej Bystrici. HC ´05 už podal prihlášku do Tipos extraligy. Momentálne sa začína letná príprava a náš káder je takmer uzavretý. Pokračujeme v budovaní silnej športovej značky, ktorou tento hokejový klub určite je," uviedol športový manažér klubu Július Koval.Dobrou správou pre fanúšikov bystrického hokeja je, že práce na komplexnej rekonštrukcii zimného štadióna postupujú podľa plánu. Vedenie mesta už rokovalo s majiteľmi hokejového klubu a majú spoločnú ambíciu prilákať na banskobystrický hokej čo najväčší počet divákov. Fanúšikovia sa na vynovenom štadióne konečne dočkajú moderných LED obrazoviek, ozvučenia, či svetelnej šou. Každý zápas bude okrem kvalitného hokeja prinášať množstvo sprievodných marketingových aktivít."Už čoskoro začneme s predajom permanentných vstupeniek na A a C tribúnu. Sme vďační za najlepších fanúšikov na Slovensku, a preto chceme zachovať pôvodné ceny permanentiek a tiež predkupné právo na miesta z poslednej riadnej sezóny,“ doplnil obchodný a marketingový riaditeľ Vladimír Tropp.