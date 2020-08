Kľúčom k úspechu je spolupráca so susedmi, zatvorenie hraníc vidí Kollár až ako poslednú možnosť

Regionálne dohody prišli najrýchlejšie

Spolupráca so susedmi je kľúčová

31.8.2020 - Zatváranie hraníc Slovenskej republiky by mala byť úplne posledná možnosť. Uviedol to predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) na nedeľňajšom stretnutí v rakúskej obci Grafenegg s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radekom Vondráčkom a predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom.Lídri zákonodarných zborov na stretnutí v Slavkovskom formáte (S3) diskutovali predovšetkým o spoločnom postupe pri prekonávaní následkov pandémie COVID-19 a pokrízovej hospodárskej obnove v regióne, ale aj v Európskej únii. V tlačovej správe o tom informoval Odbor NR SR pre komunikáciu s médiami a verejnosťou.Predstavitelia národných parlamentov sa zhodli na tom, že práve dohody na regionálnej úrovni boli s pohľadu boja proti ochoreniu COVID-19 najrýchlejšie, a to vďaka výmene epidemiologických dát i zdieľaniu skúseností a informácií týkajúcich sa verejného zdravia.Šéf parlamentu Boris Kollár na rokovaní otvoril aj tému medziparlamentnej spolupráce formátu S3 najmä prostredníctvom európskeho či zahraničného výboru.Predsedovia sa na rokovaní zhodli na zámere pokračovať v diskusiách s ďalšími partnermi po pozitívnej skúsenosti s historicky prvým stretnutím v rozšírenom formáte S3, ktoré sa uskutočnilo vo februári tohto roku na Bratislavskom hrade.Neformálne stretnutie v obci Grafenegg v rámci súčasného rakúskeho predsedníctva S3 bolo v poradí už štvrtým v tomto parlamentnom formáte. Lídri parlamentov tak nadviazali na rokovanie lídrov zákonodarných zborov z februára tohto roka na Bratislavskom hrade.„Trojstranná spolupráca Rakúska, Česka a Slovenska je pre nás veľmi dôležitá a má v sebe veľký potenciál pre ďalší rozvoj. Spolupráca so susedmi v regióne je kľúčom k úspešnej zahraničnej politike,“ povedal Kollár.