Kľúčové IT nie je v rukách štátu, ale na údržbu systémov idú podľa Remišovej stovky miliónov eur

10.6.2020 - Kľúčová infraštruktúra v oblasti informačných systémov nie je momentálne v rukách štátu. Pre médiá to v súvislosti s podozreniami na neoprávnené zbieranie informácii z vládnej siete Govnet po stredajšom rokovaní vlády uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.„Ročne platíme za údržbu informačných systémov 700 miliónov eur. Čo sa týka údržby a prevádzkovania systémov ako napríklad 'ústredný portál verejnej správy', ktorí občania veľmi dobre poznajú, tak tam platíme milión eur mesačne,“ povedala podpredsedníčka vlády.Práve z dôvodu, že kritická a strategická infraštruktúra nie sú v rukách štátu, môže podľa Remišovej dochádzať k prípadom, aké momentálne prešetruje polícia.Ak by sa potvrdili medializované podozrenia, bude podľa nej potrebné „všetko prebudovať a následne postaviť nanovo“. Výsledkom by mali byť „skutočne digitálne služby, kde bude kritická infraštruktúra v rukách štátu“.Štyri osoby zadržali policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri akcii v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES).Viac informácií však polícia o prípade neposkytla, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci. Podľa medializovaných informácií má polícia podozrenie, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná.