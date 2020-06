Pellegrini je dieťa Smeru a Za ľudí s jeho stranou spolupracovať nebude, Sulík túto možnosť nevylúčil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2020 - Vládna strana Za ľudí určite nebude spolupracovať s novou stranou podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorej vznik v stredu bývalý premiér avizoval.Po stredajšom rokovaní vlády to povedala podpredsedníčka strany Za ľudí a vicepremiéra pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Šéf ďalšej koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík spoluprácu s Pellegriniho stranou nevylúčil.„Peter Pellegrini je dieťa Smeru-SD. Bol zrodený v Smere, vyrástol v Smere a učil sa v strane politickým manierom. To, že krajšie hovorí, ešte neznamená, že robí krajšiu politiku. Bol totiž pri všetkých problémových okamihoch v Smere, pri všetkých pochybných tendroch či kauzách a počas celého tohto obdobia sa zastával strany a jej predsedu Roberta Fica,“ uviedla Remišová.Hovoriť o tom, že Pellegrini prechádza politickou očistou a zakladá niečo nové, je podľa jej slov úplne absurdné. „To, že sa v Smere nevedel presadiť, ilustruje nielen pomery v strane, ale aj samotné kariérne ambície Petra Pellegriniho,“ dodala vicepremiérka.Predsedu SaS Richarda Sulíka neprekvapilo, že Pellegrini v Smere-SD končí. Skôr ho prekvapilo, že do tejto strany vôbec vstúpil. Zopakoval, že strana SaS vylúčila spoluprácu so Smerom-SD, Slovenskou národnou stranou (SNS) a Kotlebovcami - Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS). „Nevidíme dôvod nateraz tento postoj akokoľvek meniť,“ ozrejmil šéf liberálov. S Pellegriniho stranou tak prípadnú spoluprácu nevylúčil.