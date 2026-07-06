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06. júla 2026
Pri zrútení budovy v indickom Bombaji zahynulo šesť ľudí, mesto ochromili lejaky
Úrady vyhlásili pre školy a univerzity voľno, meteorológovia varujú pred ďalšími silnými dažďami. Najmenej šesť ľudí vrátane piatich detí zahynulo po zrútení ...
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Najmenej šesť ľudí vrátane piatich detí zahynulo po zrútení obytnej budovy v indickom veľkomeste Bombaj, ktoré v posledných dňoch zasiahli intenzívne monzúnové dažde. Oznámili to v pondelok miestne úrady.
Schátraná obytná budova sa zrútila v nedeľu vo východnej časti viac než dvadsaťmiliónovej metropoly a pod troskami zostali uväznení obyvatelia. Záchranári následne našli šesť obetí.
Výstraha najvyššieho stupňa
Nešťastie prišlo v čase, keď silné dažde ochromili veľké časti finančného centra krajiny. Indický meteorologický úrad zaznamenal za 24 hodín viac ako 200 milimetrov zrážok.
Zaplavené cesty skomplikovali dopravu a samospráva vyhlásila na pondelok voľno pre všetky školy a vysoké školy.
Meteorológovia vydali pre Bombaj najvyšší stupeň výstrahy pred ďalšími intenzívnymi zrážkami a silným vetrom. Obyvateľov vyzvali, aby podľa možností zostali doma.
Extrémne počasie
Monzúnové dažde sú pre Indiu kľúčové, keďže zabezpečujú vodu pre poľnohospodárstvo aj priemysel.
Vedci však upozorňujú, že klimatické zmeny menia charakter zrážok a zvyšujú výskyt extrémnych prejavov počasia.
Bombaj navyše v uplynulých týždňoch zápasil s horúčavami a obmedzeniami spotreby vody, čo zvýrazňuje rastúci tlak na vodné zdroje v najväčšom indickom meste.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení budovy v indickom Bombaji zahynulo šesť ľudí, mesto ochromili lejaky © SITA Všetky práva vyhradené.
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