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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Kmotrík chce, aby slovenské kluby brali ohľad na Slovan. Belaník: Prečo by sme tam mali pustiť hráča, keď inde zaplatia viac?


Tagy: Financie Niké liga 2026/2027 Peniaze prestupy

Okrem iného okomentoval aj začiatok novej sezóny, ktorý im v Európe hrubo nevyšiel. Generálny manažér ŠK Slovan Bratislava sa nedávno vyjadril, že by bol rád, ak by slovenské kluby brali na neho ...



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stadion msk zilina pod dubnom 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Okrem iného okomentoval aj začiatok novej sezóny, ktorý im v Európe hrubo nevyšiel.


Generálny manažér ŠK Slovan Bratislava sa nedávno vyjadril, že by bol rád, ak by slovenské kluby brali na neho ohľad, keďže finančne ťažia z úspechu tímu z hlavného mesta.

Na mysli mal najmä prestupy hráčov, ktorí by zamierili k "belasým". Pod pokrievkou zrejme "útočil" na MŠK Žilina, ktorá nechce púšťať svojich zverencov k úhlavnému rivalovi.

Športový riaditeľ "šošonov" Karol Belaník sa k tejto téme vyjadril pre web tnlive.sk. Okrem iného okomentoval aj začiatok novej sezóny, ktorý im však v Európe hrubo nevyšiel.

Divoká remíza


"Keď to zanalyzujeme spätne, tak máme pocit, že či už v dvojzápase s Hajdukom Split alebo neskôr proti Katoviciam sa dalo dosiahnuť viac. Proti Hajduku sme nezvládli úvodný duel a východisková pozícia v odvete bola náročná. Škoda výkonu a výsledku na ihrisku súpera, mohlo to dopadnúť oveľa lepšie. Najviac však mrzí dvojzápas proti Katoviciam. Vzhľadom na to, že sme mali odvetu do 70. minúty pod kontrolou a napokon postúpil súper, tak bolo veľmi trpké," uviedol.

Tréner Pavol Staňo skončil na svojej pozícii a lepšie výsledky prišli pod vedením Vladimíra Veselého. Po víťazstvách prišla divoká remíza na Tehelnom poli so Slovanom 3:3.

"Slovan má veľmi náročný program. Hrá v podstate každý tretí deň. V posledných týždňoch podriadil všetko postupu do Ligy majstrov. Nie je vždy jednoduché prepínať z ligy na pohárovú Európu. Stáva sa to aj väčším mužstvám, že príde výpadok a prehrajú dva ligové súboje v rade," okomentoval Belaník.

Viacero partnerov


Čo sa týka Kmotríkových vyjadrení, tak je to otázka ponuky a možností. "Vždy je to o dohode. Je úplne prirodzené, a nie je to len otázka slovenského trhu. V Žiline je hráčsky materiál, ktorý sa dá speňažiť, ale musí to byť výhodná ponuka pre klub aj hráča. Ak hráča nepredáme na Slovensku, máme aj iných partnerov, s ktorými sa vieme dohodnúť. Príkladom môže byť Tobiáš Pališčák. On prestúpil do Plzne, pretože Slovan stále nedokáže vytvoriť také podmienky ako Plzeň. V našich končinách je trhová konkurencia nižšia ako v Poľsku, Maďarsku či Česku. Taká je realita. Prečo by sme mali pustiť hráča do Slovana, keď inde sú ochotní zaplatiť viac? Je potrebné rozmýšľať aj ekonomicky," vysvetlil športový riaditeľ Žiliny.

"Slovan by nám nedokázal dať za Pališčáka takú ponuku ako Plzeň. Tam je veľmi veľká ekonomická sila, stabilita. Ich záujem samozrejme neprišiel zo dňa na deň. Už počas minulého ročníka ho boli sledovať tri alebo štyrikrát, majú o ňom podrobné informácie a sú utvrdení v tom, že Tobiáš je pre nich správna investícia," ozrejmil Belaník.

Káder, ktorý minulý ročník ovládol Slovnaft Cup, ostal prakticky nezmenený a to aj preto, lebo sumy za transfery od iných klubov sa zdali pod Dubňom privysoké.

Žilina by napriek tomu chcela hrať o prvú trojku Niké ligy a vybojovala si miestenku v pohárovej Európe. "Nič iné ako v minulých sezónach," dodal pre uvedený web.


Zdroj: SITA.sk - Kmotrík chce, aby slovenské kluby brali ohľad na Slovan. Belaník: Prečo by sme tam mali pustiť hráča, keď inde zaplatia viac? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financie Niké liga 2026/2027 Peniaze prestupy
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