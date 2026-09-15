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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Nechutné! Austrálčanka súťažila s výkalmi na nohách. Organizátori Hyroxu ju nestiahli z trate a teraz sa za to ospravedlnili – VIDEO


Tagy: Výkaly

Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková dokončila preteky a zvíťazila, no verejnú kritiku zožalo to, že výkalmi kontaminovala trať pre ďalších súťažiacich. Organizátori fitnes súťaže Hyrox ...



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809201473_1054454677380027_4860375670027076670_n 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková dokončila preteky a zvíťazila, no verejnú kritiku zožalo to, že výkalmi kontaminovala trať pre ďalších súťažiacich.


Organizátori fitnes súťaže Hyrox sa ospravedlnili za to, že dovolili austrálskej športovkyni dokončiť súťaž v Pekingu napriek tomu, že sa počas pretekov pošpinila a výkaly jej stekali po nohe. Incident vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.

Na záberoch a fotografiách zverejnených online bolo vidieť austrálsku športovkyňu Joannu Wietrzykovú, na nohách mala zaschnuté vlastné výkaly a pokračovala v súťaži, ktorá sa konala v sobotu v čínskej metropole. Wietrzyková ju dokončila bez zásahu organizačného tímu a podľa oficiálneho webu Hyrox aj zvíťazila.

Používatelia sociálnych médií však poukazovali na to, že ostatní účastníci museli sa po nej dotýkať kontaminovaných podložiek, madiel a bežeckých dráh, čo vyvolalo obavy o hygienu.

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Pôvod Hyroxu


Hyrox vznikol v Nemecku v roku 2018 a jedná sa fitnes preteky, ktoré kombinujú beh a silové cvičenia ako výpady či veslovanie. Popularita tejto súťaže v Číne v posledných rokoch výrazne vzrástla.

Na čínskej sociálnej sieti Weibo sa objavili kritické príspevky: "Prečo nezohľadnili zdravie ostatných súťažiacich a verejnosti?" alebo "Cudzia atlétka mala hnačku, znečistila trať a vyhrala, je to priateľstvo k cudzincovi."

Ozval sa zakladateľ


Hyrox sa za incident ospravedlnil prostredníctvom spoluzakladateľa Moritza Fürsteho: "Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí boli priamo či nepriamo ovplyvnení, a tým, ktorí mali pocit, že sme situáciu nezvládli tak, ako sme mali. Hyrox urobil chybu tým, že počas pretekov nezasiahol okamžite.“

Fürste prevzal zodpovednosť za predvídanie incidentu a uviedol, že nové pravidlá a postupy už boli zavedené, aby sa zabránilo podobným situáciám v budúcnosti.

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V Číne je zatiaľ ticho


Organizácia Hyrox China sa zatiaľ neospravedlnila, ale priznala, že podľa stanov nebolo možné, aby rozhodcovia zasiahli okamžite počas pretekov.

Čínsky štátny vysielateľ CCTV označil situáciu za dôsledok "regulačných nedostatkov, ktoré ohrozujú zdravie účastníkov a podkopávajú zásady férovosti v každej súťaži".


Zdroj: SITA.sk - Nechutné! Austrálčanka súťažila s výkalmi na nohách. Organizátori Hyroxu ju nestiahli z trate a teraz sa za to ospravedlnili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Výkaly
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