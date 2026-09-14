|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Putinov gubernátor bojuje proti „alkoholovej genocíde“ a stavia sochy Stalinovi
Gubernátor obviňuje Západ z alkoholizmu Rusov, vyzdvihuje Stalina a v septembrových voľbách kandiduje za Jednotné Rusko. Bývalý šampión v kickboxe Georgij Filimonov urobil z ...
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Gubernátor obviňuje Západ z alkoholizmu Rusov, vyzdvihuje Stalina a v septembrových voľbách kandiduje za Jednotné Rusko.
Bývalý šampión v kickboxe Georgij Filimonov urobil z ruskej Vologdskej oblasti laboratórium ultrakonzervatívnej politiky: prakticky znemožnil interrupcie, výrazne obmedzil predaj alkoholu a dal postaviť sochu Josifovi Stalinovi.
Štyridsaťšesťročný gubernátor, ktorý región vedie od roku 2023, bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za vládnu stranu Jednotné Rusko.
Patrí k sociálne konzervatívnym predstaviteľom, ktorí získali väčší priestor počas ruskej vojny proti Ukrajine.
Filimonov tvrdí, že Rusko čelí dvojitej hrozbe „depopulácie“ a „alkoholovej genocídy, ktorú zorganizovali naši bývalí zahraniční partneri“. Vysokú úmrtnosť súvisiacu s alkoholom tak pripisuje aj Západu.
Najväčšiu kritiku vyvolalo obmedzenie interrupcií. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) hovorí o faktickom zákaze.
„Neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by interrupcie vo Vologde zakazovalo,“ povedala Irina Fajnmanová z nezávislého fondu núdzovej antikoncepcie.
Zákaz sa podľa nej presadzuje nepriamo tlakom na zdravotnícke zariadenia a vedie najmä k tomu, že ženy cestujú za interrupciami do iných regiónov.
Druhým pilierom Filimonovovej politiky je boj proti alkoholu. Obchody ho môžu počas pracovných dní predávať iba medzi 12.00 a 14.00 hod.
Mnohých obyvateľov to však skôr prinútilo nakupovať do zásoby. „Kupujeme naraz tony fliaš,“ povedala 52-ročná Nadežda.
Filimonovove názory podľa britského historika Jamesa Pearcea nie sú iba politickým divadlom. „Nie je to predstavenie. Je to konzervatívny človek,“ povedal.
Gubernátor dal v roku 2024 vo Vologde postaviť aj sochu Stalina, ktorého označil za „výnimočnú osobnosť“. Kremeľ proti jeho politike verejne nevystúpil.
Filimonov má v kontrolovaných voľbách prakticky isté víťazstvo. Poslanecký mandát však zrejme neprevezme.
V Rusku je bežná taktika nazývaná „lokomotíva“, pri ktorej známa osobnosť vedie kandidátku, po voľbách sa mandátu vzdá a prenechá ho menej známemu kandidátovi.
Zdroj: SITA.sk - Putinov gubernátor bojuje proti „alkoholovej genocíde“ a stavia sochy Stalinovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý šampión v kickboxe Georgij Filimonov urobil z ruskej Vologdskej oblasti laboratórium ultrakonzervatívnej politiky: prakticky znemožnil interrupcie, výrazne obmedzil predaj alkoholu a dal postaviť sochu Josifovi Stalinovi.
Štyridsaťšesťročný gubernátor, ktorý región vedie od roku 2023, bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za vládnu stranu Jednotné Rusko.
Patrí k sociálne konzervatívnym predstaviteľom, ktorí získali väčší priestor počas ruskej vojny proti Ukrajine.
Genocída Západu
Filimonov tvrdí, že Rusko čelí dvojitej hrozbe „depopulácie“ a „alkoholovej genocídy, ktorú zorganizovali naši bývalí zahraniční partneri“. Vysokú úmrtnosť súvisiacu s alkoholom tak pripisuje aj Západu.
Najväčšiu kritiku vyvolalo obmedzenie interrupcií. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) hovorí o faktickom zákaze.
„Neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by interrupcie vo Vologde zakazovalo,“ povedala Irina Fajnmanová z nezávislého fondu núdzovej antikoncepcie.
Zákaz sa podľa nej presadzuje nepriamo tlakom na zdravotnícke zariadenia a vedie najmä k tomu, že ženy cestujú za interrupciami do iných regiónov.
Tony fliaš
Druhým pilierom Filimonovovej politiky je boj proti alkoholu. Obchody ho môžu počas pracovných dní predávať iba medzi 12.00 a 14.00 hod.
Mnohých obyvateľov to však skôr prinútilo nakupovať do zásoby. „Kupujeme naraz tony fliaš,“ povedala 52-ročná Nadežda.
Filimonovove názory podľa britského historika Jamesa Pearcea nie sú iba politickým divadlom. „Nie je to predstavenie. Je to konzervatívny človek,“ povedal.
Výnimočný Stalin
Gubernátor dal v roku 2024 vo Vologde postaviť aj sochu Stalina, ktorého označil za „výnimočnú osobnosť“. Kremeľ proti jeho politike verejne nevystúpil.
Filimonov má v kontrolovaných voľbách prakticky isté víťazstvo. Poslanecký mandát však zrejme neprevezme.
V Rusku je bežná taktika nazývaná „lokomotíva“, pri ktorej známa osobnosť vedie kandidátku, po voľbách sa mandátu vzdá a prenechá ho menej známemu kandidátovi.
Zdroj: SITA.sk - Putinov gubernátor bojuje proti „alkoholovej genocíde“ a stavia sochy Stalinovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Takmer 2,5 milióna hlasov pre budúcnosť detí: Zákazníci Tesca rozhodli o podpore projektov pre mladých
Takmer 2,5 milióna hlasov pre budúcnosť detí: Zákazníci Tesca rozhodli o podpore projektov pre mladých
<< predchádzajúci článok
Kňazov v Dánsku pripravujú na vojenské pohreby, v prípade veľkej vojny počítajú s desiatkami padlých denne
Kňazov v Dánsku pripravujú na vojenské pohreby, v prípade veľkej vojny počítajú s desiatkami padlých denne