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14. septembra 2026

Putinov gubernátor bojuje proti „alkoholovej genocíde“ a stavia sochy Stalinovi


Tagy: Interrupcie Jednotné Rusko predaj alkoholu v Rusku Voľby v Rusku

Gubernátor obviňuje Západ z alkoholizmu Rusov, vyzdvihuje Stalina a v septembrových voľbách kandiduje za Jednotné Rusko. Bývalý šampión v kickboxe Georgij Filimonov urobil z ...



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russia_putin_26994 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Gubernátor obviňuje Západ z alkoholizmu Rusov, vyzdvihuje Stalina a v septembrových voľbách kandiduje za Jednotné Rusko.


Bývalý šampión v kickboxe Georgij Filimonov urobil z ruskej Vologdskej oblasti laboratórium ultrakonzervatívnej politiky: prakticky znemožnil interrupcie, výrazne obmedzil predaj alkoholu a dal postaviť sochu Josifovi Stalinovi.

Štyridsaťšesťročný gubernátor, ktorý región vedie od roku 2023, bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za vládnu stranu Jednotné Rusko.

Patrí k sociálne konzervatívnym predstaviteľom, ktorí získali väčší priestor počas ruskej vojny proti Ukrajine.

Genocída Západu


Filimonov tvrdí, že Rusko čelí dvojitej hrozbe „depopulácie“ a „alkoholovej genocídy, ktorú zorganizovali naši bývalí zahraniční partneri“. Vysokú úmrtnosť súvisiacu s alkoholom tak pripisuje aj Západu.

Najväčšiu kritiku vyvolalo obmedzenie interrupcií. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) hovorí o faktickom zákaze.

„Neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by interrupcie vo Vologde zakazovalo,“ povedala Irina Fajnmanová z nezávislého fondu núdzovej antikoncepcie.

Zákaz sa podľa nej presadzuje nepriamo tlakom na zdravotnícke zariadenia a vedie najmä k tomu, že ženy cestujú za interrupciami do iných regiónov.

Tony fliaš


Druhým pilierom Filimonovovej politiky je boj proti alkoholu. Obchody ho môžu počas pracovných dní predávať iba medzi 12.00 a 14.00 hod.

Mnohých obyvateľov to však skôr prinútilo nakupovať do zásoby. „Kupujeme naraz tony fliaš,“ povedala 52-ročná Nadežda.

Filimonovove názory podľa britského historika Jamesa Pearcea nie sú iba politickým divadlom. „Nie je to predstavenie. Je to konzervatívny človek,“ povedal.

Výnimočný Stalin


Gubernátor dal v roku 2024 vo Vologde postaviť aj sochu Stalina, ktorého označil za „výnimočnú osobnosť“. Kremeľ proti jeho politike verejne nevystúpil.

Filimonov má v kontrolovaných voľbách prakticky isté víťazstvo. Poslanecký mandát však zrejme neprevezme.

V Rusku je bežná taktika nazývaná „lokomotíva“, pri ktorej známa osobnosť vedie kandidátku, po voľbách sa mandátu vzdá a prenechá ho menej známemu kandidátovi.


Zdroj: SITA.sk - Putinov gubernátor bojuje proti „alkoholovej genocíde“ a stavia sochy Stalinovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Interrupcie Jednotné Rusko predaj alkoholu v Rusku Voľby v Rusku
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