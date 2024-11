Kniha Depeche Mode Live mapuje vyše 40 rokov živých vystúpení kapely

Depeche Mode Live je názov novej publikácie, ktorá mapuje viac ako štyri desaťročia živých vystúpení fenomenálnej kapely. Vizuálne pôsobivá kniha obsahuje množstvo doteraz nepublikovaných fotografií a nezverejneného materiálu z jednotlivých turné skupiny.





"Fotografie sprístupnili samotní fanúšikovia a atmosféru živých vystúpení zachytávajú emotívnejšie ako mnohé profesionálne fotografie," uvádza k novinke vydavateľstvo Slovart.V publikácii podávajúcej svedectvo o tom, ako Depeche Mode od roku 1980 rástli od turné k turné, nájdu fanúšikovia fenomenálnej skupiny aj zaujímavé rozhovory s ľuďmi, ktorí k nej mali blízko.Autormi knihy Depeche Mode Live sú Dennis Burmeister a Sascha Lange. Tí stoja za depešáckymi knihami Monument (2015) a Behind The Wall (2018), ktoré v slovenčine nevyšli. "České i slovenské vydanie knihy je so súhlasom autorov nemeckého originálu doplnené o autorské kapitoly Filipa Macháčka a fotografie týkajúce sa pražských a bratislavských koncertov Depeche Mode. Tieto stránky od zvyšku knihy odlišuje žltá farba," dodáva vydavateľ ku knižnej novinke, ktorú pokrstia 7. decembra v bratislavskom klube Šafko na podujatí Black CelebrationXmas: Depeche Mode Party.