Čo robiť keď vás trápi bolesť chrbta?

Bolesť však môže byť aj psychického pôvodu. Nech je bolesť zapríčinená čímkoľvek, je potrebné sa jej čo najrýchlejšie zbaviť.

Vyskúšajte tieto rady a tipy:

Kúpeľ zo smrekového ihličia

Uvoľňuje svaly a tiež odbúrava bolesť chrbtice. Jeden kilogram smrekového ihličia povarte desať až pätnásť minút v piatich litroch vody. Odvar potom vlejte do horúceho kúpeľa. Ľahnite si a pätnásť až dvadsať minút vo vani pobudnite. Kúpeľ opakujte raz do týždňa.

Soľ, ktorá uvoľňuje nervový systém

Už ste počuli o epsomskej soli? Dokáže detoxikovať aj uvoľňovať telo. Nasypte zhruba dve hrste do kúpeľa a ponorte sa do nej na pol hodiny. Ďalšiu hodinu po kúpeli by ste mali venovať odpočinku, pretože sa môžete cítiť unavene.

Ľubovníkový olej

Bylinka odstraňuje bolesti chrbtice a regeneruje medzistavcové platničky. Stačí, keď si olejom raz denne premažete chrbticu a ďalšie boľavé miesta. Aby ste zvýšili účinok oleja, môžete si na noc boľavé miesto premazať, potom prikryť potravinárskou fóliou a nakoniec plátnom. Takýto obklad nechajte pôsobiť dve hodiny.

Bazový likér

Zhruba tri kilogramy čerstvých alebo štyri kilogramy sušených či mrazených bazových kvetov bez stopiek ponorte do vody a dajte variť. Do vody vytlačte šťavu z dvoch citrónov a pridajte aj ich kôru. Taktiež pridajte päť kusov badiánu.

Varte päť až sedem minút a následne sceďte, najlepšie cez plátno. Pridajte do tekutiny dva kilogramy trstinového alebo zdravšieho kokosového cukru a zase pätnásť minút povarte. Akonáhle šťava vychladne, pridajte do nej ešte jeden liter kvalitnej vodky alebo rumu.

Likér uchovávajte v sklenených uzatvárateľných pohároch alebo fľašiach, najlepšie v chladničke alebo v špajze, kde je teplota maximálne pätnásť stupňov. Bazový likér užívajte denne, a to pred spaním. Denná dávka by nemala prekročiť množstvo zodpovedajúce jedného Štamprlíka.