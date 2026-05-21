Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Knižný festival BRaK ruší vstupné. Organizátori vyzdvihli podporu verejnosti a dúfajú, že prostriedky z FPU napokon dostanú
Podľa riaditeľa Františka Malíka má kultúra zostať prístupná aj v časoch neistoty. Bratislavský knižný festival BRaK tento rok zrušil vstupné na všetky sprievodné podujatia. Podpora verejnosti, ...
21.5.2026 (SITA.sk) - Podľa riaditeľa Františka Malíka má kultúra zostať prístupná aj v časoch neistoty.
Bratislavský knižný festival BRaK tento rok zrušil vstupné na všetky sprievodné podujatia. Podpora verejnosti, partnerov, donorov a kultúrnej komunity tak návštevníctvu umožní festival bez vstupného, podobne ako v minulých ročníkoch.
Informovali o tom organizátori festivalu. Toto rozhodnutie považujú za gesto solidarity a snahu zachovať literatúru a kultúru dostupné aj v čase neistoty.
„Ďakujeme všetkým, ktorí nás v posledných mesiacoch podporili. Veľmi si to vážime – jednotlivcom, súkromným spoločnostiam, verejným aj mestským inštitúciám. Veríme, že literatúra má byť čo najdostupnejšia pre všetkých, bez rozdielu,“ uvádza tím festivalu. Informoval tiež, že návštevníci, ktorí si už zakúpili vstupenky cez GoOut, by mali od nasledujúceho dňa začať dostávať e-maily a SMS s informáciami o refundácii vstupného.
„Nemá zmysel znova podrobne opakovať celú situáciu okolo snahy Fondu na podporu umenia zrušiť viacročné zmluvy festivalom naprieč Slovenskom. Dôležité je povedať, že hoci bola dôvera výrazne narušená, tento týždeň sme z našej strany podpísali dodatok k zmluve. Ostáva nám veriť, že prostriedky festival napokon dostane,” uviedol riaditeľ festivalu BRaK František Malík. Dodal, že festival sa podarilo udržať aj vďaka okamžitej podpore verejnosti a spoločensky zodpovedných partnerov zo súkromného i kultúrneho sektora.
„Táto vzpruha, spolu so stovkami ľudí, ktorí sa zapojili do crowdfundingovej kampane, bola pre nás mimoriadne silným signálom, že festival má zmysel a že ľuďom na literatúre, knihách a nezávislej kultúre záleží,” doplnil s tým, že i vďaka tejto podpore sa rozhodli zrušiť vstupné na festival a sprístupniť ho verejnosti bez bariér. „Považujeme to za gesto vďaky, solidarity a otvorenosti. Kultúra má zostať prístupná aj v časoch neistoty,“ zdôraznil.
Trinásty ročník Bratislavského knižného festivalu BRaK 2026 odštartuje v stredu 27. mája o 19:00. Potrvá do nedele 31. mája. Prebiehať bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, a tiež v priestoroch mestských kultúrnych inštitúcií v historickom centre mesta, medzi inými Radničného nádvoria, Mirbachovho paláca, Bielej 6, Rómerovho domu či Letnej čitárne U červeného raka.
„Tohtoročná festivalová téma „Musíme sa porozprávať…“ otvorí diskusie o literatúre, spoločnosti aj súčasnom svete naprieč programom pre verejnosť a odbornú komunitu,” priblížili organizátori. Návštevníctvo sa môže tešiť na autorské čítania, diskusie, performancie, koncerty, výstavy i špeciálne tematické zóny. Medzi tými nájdu predajnú výstavu vydavateľstiev, detskú zónu, komiksový program či konferenciu pre knižný sektor a knižnice, aj širokú verejnosť.
Medzi hosťami festivalu sú český prozaik s, francúzska autorka Constance Debré, brazílsky spisovateľ Jeferson Tenório, islandská autorka María Elísabet Bragadóttir, básnik Michal Habaj či výtvarník Andrej Dúbravský, dopĺňa organizačný tím podujatia dodávajúc, že festival privíta aj ďalšie osobnosti domácej a zahraničnej literárnej a umeleckej scény. Program festivalu, profily účinkujúcich a bližšie informácie možno nájsť na stránke www.brakfestival.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná.
Zdroj: SITA.sk - Knižný festival BRaK ruší vstupné. Organizátori vyzdvihli podporu verejnosti a dúfajú, že prostriedky z FPU napokon dostanú © SITA Všetky práva vyhradené.
